Mia Cucina煤氣焗爐 5星級廚神

剛抵港的煤氣焗爐，由煤氣公司旗下的廚櫃及爐具品牌Mia Cucina率先引入。容量達57公升、溫度達240度兼具烤焗及麵糰發酵功能的嵌入式煤氣焗爐，內置明火可快速加熱食物，配合對流式風扇、自動旋轉烤叉

...