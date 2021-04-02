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Mia Cucina煤氣焗爐 5星級廚神

置業家居 2021/04/02

分享：

剛抵港的煤氣焗爐，由煤氣公司旗下的廚櫃及爐具品牌Mia Cucina率先引入。容量達57公升、溫度達240度兼具烤焗及麵糰發酵功能的嵌入式煤氣焗爐，內置明火可快速加熱食物，配合對流式風扇、自動旋轉烤叉

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欄名 : 影音家電

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