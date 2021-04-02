Mia Cucina煤氣焗爐 5星級廚神 置業家居 2021/04/02 分享： 剛抵港的煤氣焗爐，由煤氣公司旗下的廚櫃及爐具品牌Mia Cucina率先引入。容量達57公升、溫度達240度兼具烤焗及麵糰發酵功能的嵌入式煤氣焗爐，內置明火可快速加熱食物，配合對流式風扇、自動旋轉烤叉 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 影音家電 相關文章 Amazon Smart Oven 四合一功能支援語音助手 今日 Amazon Smart Oven 四合一功能支援語音助手 最新專欄文章 更多 Amazon Smart Oven 四合一功能支援語音助手 今日 Amazon Smart Oven 四合一功能支援語音助手 對付黃梅天 大小抽濕機最平$118有交易 2021/03/13 對付黃梅天 大小抽濕機最平$118有交易 Blueair空氣淨化 器智能除菌全天候守護健康 2021/02/20 Blueair空氣淨化 器智能除菌全天候守護健康 飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚 2021/01/30 飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 2021/01/23 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 香港中華煤氣（00003） 煤氣 家電 消費資訊 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 智能家居 語音助理