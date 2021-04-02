主打細戶 就近港鐵 屯門城‧點 $460萬入場 置業家居 2021/04/02 分享： 屯門城‧點位於啟發徑8號，由資本策略旗下尚家生活發展，2020年1月入伙。 項目為單幢分層住宅，樓高共23層（包括地庫但不設4、13、14及24樓），配置3部電梯，6至25樓屬住宅樓層，每層12伙，合共 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 屯門城‧點廳房見用 叫價$638萬 今日 屯門城‧點廳房見用 叫價$638萬 屯門城‧點開揚山景 叫價$460萬 今日 屯門城‧點開揚山景 叫價$460萬 最新專欄文章 更多 屯門城‧點開揚山景 叫價$460萬 今日 屯門城‧點開揚山景 叫價$460萬 屯門城‧點廳房見用 叫價$638萬 今日 屯門城‧點廳房見用 叫價$638萬 土瓜灣喜點 鬧市居停 全屬細戶 $480萬起入場 2021/03/20 土瓜灣喜點 鬧市居停 全屬細戶 $480萬起入場 【放售單位】喜點景觀開揚 叫價$480萬 2021/03/20 【放售單位】喜點景觀開揚 叫價$480萬 【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800 2021/03/20 【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800 城‧點 屯門 物業買賣 物業出租