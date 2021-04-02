主打細戶 就近港鐵 屯門城‧點 $460萬入場

屯門城‧點位於啟發徑8號，由資本策略旗下尚家生活發展，2020年1月入伙。

項目為單幢分層住宅，樓高共23層（包括地庫但不設4、13、14及24樓），配置3部電梯，6至25樓屬住宅樓層，每層12伙，合共

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