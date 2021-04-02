  • 25°C
香港時間 : 2021402日 (五) 02:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

那麼遠這麼近

副刊版 2021/04/02

分享：

拜登步上空軍一號時跌一交，這不是倒下的巨人，只是老人家不小心跌一交。

星期一大清早，四方八面世界各地腫瘤界朋友傳來倒下巨人信息，Dr. Jose Baselga突然離世。Jose是真正腫瘤學巨人，生於長於西班牙，相當年輕已在乳腺研究上露光芒。現今乳癌患者必要知悉HER 2表達情況，陽性患者便可接受抗HER 2單元抗體（Herceptin）將生存機會大大提高，年輕的Jose Baselga正是這現代準則的背後功臣。

隨後，Jose Baselga繼續在成功上健步如飛，不僅在研究上屢獲佳績，更加成為美國著名Memorial Sloan Kettering Cancer Center的醫療主管；近兩年，他轉戰藥業界，成為AstraZeneca藥廠科學主管。多年來，他的工作恩澤無數病人。

巨人為何倒下？新冠肺炎疫症出現前幾個月，醫生曾跟他在華盛頓晚餐，如今仍記憶猶鮮。他身體向來健康，年輕時更是越野電單車高手，醫生們在晚餐談話極少論及健康。想不到一年過後，只有61歲的Jose，竟會染上怪病離世。

Creutzfeldt-Jakob Disease（庫賈氏病），每年100萬人之中，才有1名患者，即是說，在香港每年只有7人染病，病源是一種稱為Prion的蛋白，令腦神經急速衰退，短時間內已能令腦部變成像海綿體般，此病沒有任何有效治療，平均半年內便可奪命。

死亡對健康的人來說，像是那麼遠，但實質卻是這麼近。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

恐懼與貪婪
2021/04/01
恐懼與貪婪
節目癮
2021/03/26
節目癮
兩個第一次
2021/03/19
兩個第一次
從3個W解說疫苗（二）
2021/03/18
從3個W解說疫苗（二）
從3個W解說疫苗（一）
2021/03/17
從3個W解說疫苗（一）
治療 醫生 莫樹錦

上一篇文章

日本KITKAT高級系列Chocolatory朱古力登港

下一篇文章

打針未？走唔走？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？