拜登步上空軍一號時跌一交，這不是倒下的巨人，只是老人家不小心跌一交。

星期一大清早，四方八面世界各地腫瘤界朋友傳來倒下巨人信息，Dr. Jose Baselga突然離世。Jose是真正腫瘤學巨人，生於長於西班牙，相當年輕已在乳腺研究上露光芒。現今乳癌患者必要知悉HER 2表達情況，陽性患者便可接受抗HER 2單元抗體（Herceptin）將生存機會大大提高，年輕的Jose Baselga正是這現代準則的背後功臣。

隨後，Jose Baselga繼續在成功上健步如飛，不僅在研究上屢獲佳績，更加成為美國著名Memorial Sloan Kettering Cancer Center的醫療主管；近兩年，他轉戰藥業界，成為AstraZeneca藥廠科學主管。多年來，他的工作恩澤無數病人。

巨人為何倒下？新冠肺炎疫症出現前幾個月，醫生曾跟他在華盛頓晚餐，如今仍記憶猶鮮。他身體向來健康，年輕時更是越野電單車高手，醫生們在晚餐談話極少論及健康。想不到一年過後，只有61歲的Jose，竟會染上怪病離世。

Creutzfeldt-Jakob Disease（庫賈氏病），每年100萬人之中，才有1名患者，即是說，在香港每年只有7人染病，病源是一種稱為Prion的蛋白，令腦神經急速衰退，短時間內已能令腦部變成像海綿體般，此病沒有任何有效治療，平均半年內便可奪命。

死亡對健康的人來說，像是那麼遠，但實質卻是這麼近。