很多廣告界的朋友都喜歡看避孕套品牌杜蕾斯的文案，因大多很貼地和帶幽默感。去年馬來西亞疫情初爆時，品牌立刻把口罩照與避孕套照並排，文案寫上「要永遠保護自己和所愛的人」，一話兩用，很聰明。香港爆疫之初，有人倡重蒸口罩再用（後給醫護專家否定），杜蕾斯幽默地在社交平台說：「番蒸避孕套並不可取的，畢竟避孕套不能重用啊！」在緊張的社會情緒下，網民瞥見這個小幽默，也忍俊不禁給個like。

而我最喜歡的，是品牌於2017年在微博一口氣調戲13個品牌，相當精采，例如：「親愛的箭牌香口糖：感謝你。這麼多年，感謝你在我左邊，成為購買我的藉口。你的老朋友杜蕾斯」令人會心微笑。又或2018年在520（普通話諧音「我愛你」）那天，杜蕾斯中國與紅牛聯乘廣告：「我的能量，超乎你的想像」，點到即止，盡在不言中，有留白、有想像，乃最上乘的sex appeal（情趣）。

杜蕾斯的微博文案，素有「百萬年薪文案」之稱，但近年杜蕾斯中國更換新團隊，文案相對失色，更在內地引發一場關公災難。2019年4月19日，以419（即英文諧音for one night一夜情）作背景，與內地品牌餓了麼、喜茶、淘票票在微博聯乘廣告，但文案做得只有赤裸裸的粗和騷。與淘票票聯乘的文案，這樣寫：「Hi，還記得第三次約會，我對你說願和我一起演愛情動作大片麼？」跟餓了麼則寫：「Hi，還記得第四次約會，我對你說我餓了嗎？」遭內地網民狠批「水平直綫下降」、「低俗噁心下流」，還被上海監管當局罰款81萬元人民幣。

在廣告界，sex appeal永遠引人入勝，但近年很多品牌都拿揑不準，釀成關公災難，像內地茶包品牌茶顏悅色，今年竟用上「官人我要」做文宣主題，茶包以印上蝌蚪圖案的類似安全套包裝，並寫上「嘴上說不要，身體很誠實」，結果因犯眾怒而兩度向公眾道歉。

如何做到風流而不下流，是大學問，品牌與人，都需要學。