尊重子女私隱 家長不宜網上「放閃」

英國一項調查發現，大部分家長不時上載子女照片，疫情更加劇此風氣。家長在未得子女同意下分享照片，或讓他們感到不尊重，更增資料洩露風險，亦難培養子女網絡安全意識。

英7成家長 常網上分享子女照

據防止圖片盜竊公司Pixsy一項調查發現，英國多達7成家長不時在網上分享子女照片，家長每人平均每月上載6.6張圖片，愈年輕的家長上載愈多。

疫下在家工作、遙距學習等安排，除了令家庭更多時間相聚，亦更多使用社媒，42%家長表示疫情以來愈趨頻繁上載子女照片，更有71%承認自己明白子女日後可能會對此行為反感。

英語中有sharenting一詞，專門形容家長在社媒上放閃的行為。英國公開大學指，此類行為被發現與自戀掛鈎，家長亦會視公開褒揚子女為一種正面育兒方式。

然而，此類行為有機會損害兒童心理健康，據心理治療師Suzanne Garfinkle解釋，家長在未考慮子女意見的情況下，發放他們未必願意公諸於世的照片，會讓兒童察覺到家長的感受比自己的感受更重要，轉而學會遏抑個人情緒，對心理健康影響深遠。

兒童過早有數碼足迹，亦是家長需要考慮的問題。網絡保安公司Kaspersky表示，現時不少兒童在出生前已有數碼足迹，只因家長過度分享自己的資訊，這些資訊不但無法刪除，若所分享的資訊中包含全名、生日日期等，或導致身份被盜，指sharenting將在2030年成為少年身份被盜個案中三分二的禍首。

數碼足迹難刪除 恐身份被盜

除了面臨身份被盜的風險，父母眼中可愛的嬰兒照片，更隨時淪為網絡欺凌者用來起底的工具。

個人私隱專員公署強調，家長需要尊重子女意願，不要隨意分享影片或相片，以培養他們網絡安全意識。

歐盟較重視保障個人資料私隱，部分國家例如法國及德國兒童掌管最終肖像權，荷蘭更曾有一名母親因不滿孩子外婆過度在Facebook上載照片，將其告上法庭，法院去年裁定外婆必須即時刪除孫子所有照片，否則面臨最高罰款1,000歐元。

屬個人私隱 無權為子女決定

家長屢放閃，某程度上或亦出於朋輩壓力。本港藝人陳嘉寶因在社媒上幾近不分享子女照片，一度被網民質疑是否無需湊仔女，她發長文作回應，舉例指不分享吃飯照片不代表沒有吃飯，且小朋友的事屬於個人私隱，家長沒權在孩子尚無能力時替他們做決定，讓人看自己的照片。

家長宜換位思考，反思子女是否會在成長過程中的個人意見不被尊重，更需明白數碼足迹不可磨滅，應盡量減少放閃、及採取不同方法降低資料洩露風險。

▲ 家長愛將子女照片網上放閃，但應注意會否洩露私隱，以免被不法之徒盜用。（資料圖片）