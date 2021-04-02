BNO救得了英國經濟嗎？

英國經營香港百年之久，臨撤退前，有預謀地在香港埋下種種「政治地雷」，一旦有需要時，便引爆這些「地雷」。近來，英國政府公然違背承諾，向持有英國海外公民護照（BNO）的港人提供所謂的居留簽證，赴英做「二等公民」。他們擺出一副虛假的「救港」姿態，實質是想在香港移民身上「大撈一票」，拯救其脫歐後陷入的經濟困境。

英GDP跌11.3% 發達國家中最差

2020年英國經濟在脫歐和新冠疫情的雙重打擊下，其GDP劇降11.3%，創下英國300年內的最大經濟跌幅。相比之下，美國、德國、日本和俄羅斯去年分別下跌3.5%、5%、5.6%和3.6%，中國則增長2.3%。在發達國家中，英國的經濟表現是最差的。

英國經濟下滑還表現在企業破產和失業率上升方面。2020年，英國有超過120萬個工作崗位消失，失業率由年初的3.8%升至5.1%。經濟衰退陰影下，倫敦的人口數量也終結了連續30年的上漲勢頭，據英國《衞報》報道，2020年倫敦人口流失30萬之多。歐洲人員流入英國的數量，出現了自1990年以來的首次轉負，人才流失大大削弱了英國未來的競爭力。

英國作為服務業發達的國家，對外商直接投資（FDI）依賴極大，但去年FDI流入下降超過100%，從2019年淨流入450億美元，跌至淨流出13億美元，數據表明外國資本不看好英國的投資前景。據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）一份報告顯示，去年發達國家整體FDI流入下跌69%，英國在發達國家中又是包尾，而2020年中國和美國分別吸收1,630億美元和1,340億美元的FDI。

英國最主要的3大貿易夥伴分別為歐盟、美國和中國，眼下英國與歐盟鬧脫離，增加了貿易成本，同時又抱緊美國大腿企圖「孤立」中國，與中國外貿必受影響。為了彌補損失，英國正在試圖加入CPTPP，但英國對CPTPP國家的出口僅佔其出口總數的9%，根本彌補不了在歐盟和中國的外貿損失，其外貿前景很不容樂觀。

倫敦作為世界第二大國際金融中心的地位，也因脫歐不斷受到衝擊。德國、法國等金融監管當局組團赴倫敦路演，以各種優惠條件招商。據報道，高盛已計劃轉移僱員500人至法蘭克福、巴黎和都柏林，摩根大通計劃轉移450人至都拍林，美國銀行計劃轉移400人至都柏林和巴黎，瑞銀集團已轉移200人至歐盟國家，花旗銀行、瑞士銀行、法巴銀行等均正在從倫敦向外轉移員工。特別引人注目的是，上個月阿姆斯特丹的股票交易已超過倫敦。

蘇格蘭倘再公投 或會獨立

英國經濟下滑的同時，其政治風險與日俱增。3月22日，蘇格蘭政府宣布，如果蘇格蘭民族黨（SNP）今年5月6日在蘇格蘭議會選舉中獲勝，將不理會英國首相約翰遜的反對，尋求在下一屆議會任期內舉行第二次獨立公投。

蘇格蘭2014年曾舉行過一次獨立公投，當時由於蘇格蘭希望留歐，人們普遍擔心會失去在歐盟的發展機遇，故有55%選民對獨立投反對票。但現在情況不同了，英國違背蘇格蘭人的意願，已經脫歐，且經濟步入嚴重衰退，如果再次進行蘇格蘭獨立公投，選民立場很大可能出現逆轉。據Onward和Hanbury Strategy進行的最新民意調查，目前有50%蘇格蘭人支持獨立，比2014年高出15%。

蘇格蘭首席大臣施雅晴公開喊話：「歐洲，蘇格蘭很快會回來，給我們留燈。」很難想像如果蘇格蘭真的脫離英國，這將是一片甚麼景象。不知美國眾議院議長佩洛西是否會稱之為「一道亮麗的風景綫」。

面對政治和經濟困局，英國政府貿然啟用在港埋設多年的「政治地雷」，打着「救港」旗號，實為「自救」。據CNN報道，英國內政部預計，「今年或有15萬香港BNO持有者帶資前往英國，並在5年內為英國貢獻29億英鎊的經濟效益。」

居英5年 方可申請定居

英國內政部對港人申請BNO簽證開出「明碼實價」，例如一個四口之家，需支付12,000英鎊移民費用，持有3,100英鎊的銀行存款、擁有在英生活居住5年的經濟來源等。這批人需要先在英國當5年「二等公民」才可申請定居，再過12個月後方可申請入英國籍，屆時是否批准，還要看英國政府的臉色而定。

總之，BNO簽證持有者給英國送去消費是真，能否入籍存在很大不確定性，但是有一點是肯定的，中國政府及香港特別行政區從今年1月31日起，不再承認BNO作為有效的旅行證件和身份證明。

如果港人從現在起申請赴英BNO居留簽證，假如所有程序都順風順水的話，申請者到2028年有機會加入英國籍，但那時中國的GDP將已超過美國，成為世界第一大經濟體，香港在一國兩制方針下，亦將成功融入國家發展大局，再創輝煌。

我真的不明白，為何有人願意持BNO護照在今時今日選擇乘搭英國這艘正在下沉的船呢？你們有能力不讓她下沉嗎？

▲ BNO簽證持有者能否入籍，存在很大不確定性，但肯定的是，中國政府及香港特區從1月31日起，不再承認BNO作為有效的旅行證件和身份證明。（路透社資料圖片）