內地職場不平等 女性薪酬低男12%

【本報訊】受新冠肺炎疫情影響，女性在職場上面臨更多挑戰及困難，同時不少行業仍存在薪酬不平等現象。

據內地招聘網站「智聯招聘」最近發表調查數據顯示，目前內地職場女性的整體收入較男性低12%，但比例差距對比

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