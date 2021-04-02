內地職場不平等 女性薪酬低男12% 行政人員版 2021/04/02 分享： 【本報訊】受新冠肺炎疫情影響，女性在職場上面臨更多挑戰及困難，同時不少行業仍存在薪酬不平等現象。 據內地招聘網站「智聯招聘」最近發表調查數據顯示，目前內地職場女性的整體收入較男性低12%，但比例差距對比 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 疫下5類「重災」職業 就業冰封恢復需時 2020/12/31 疫下5類「重災」職業 就業冰封恢復需時 在家工作影響浮現 美科企員工更感疲累 2020/11/04 在家工作影響浮現 美科企員工更感疲累 港應屆大學畢業生 平均月薪1.4萬起 2020/10/29 港應屆大學畢業生 平均月薪1.4萬起 台6大上市公股銀行年薪126萬起向港挖角 2020/10/01 台6大上市公股銀行年薪126萬起向港挖角 LinkedIn免費綫上課程 培訓職場軟技能 2020/08/31 LinkedIn免費綫上課程 培訓職場軟技能 職場文化 兩性關係 薪酬待遇 行政管理 員工福利 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 行業 歧視