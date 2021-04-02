Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用 行政人員版 2021/04/02 分享： 社交應用程式Tinder宣布，將開放原本須付費的「跨國護照」功能，予所有會員免費使用，讓會員虛擬到外國旅遊及交友。 Tinder在去年4月推出「跨國護照」付費功能，內部數據指出，全球有超過25%的會員體 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 初代Xbox 360遊戲等 登錄微軟xCloud 今日 初代Xbox 360遊戲等 登錄微軟xCloud 蘋果地圖App可查閱 逾300機場防疫指引 2021/04/01 蘋果地圖App可查閱 逾300機場防疫指引 免費Google Meet 服務延至6月底 2021/04/01 免費Google Meet 服務延至6月底 《魔物獵人崛起》熱捧 3天全球售逾400萬套 2021/03/31 《魔物獵人崛起》熱捧 3天全球售逾400萬套 Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋屏幕配3GB RAM 2021/03/31 Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋屏幕配3GB RAM 商業 手機Apps 疫情 產品 科技行業 科技軟件 創新科技及應用