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Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用

行政人員版 2021/04/02

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社交應用程式Tinder宣布，將開放原本須付費的「跨國護照」功能，予所有會員免費使用，讓會員虛擬到外國旅遊及交友。

Tinder在去年4月推出「跨國護照」付費功能，內部數據指出，全球有超過25%的會員體

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欄名 : 科技新知

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