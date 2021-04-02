Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用

社交應用程式Tinder宣布，將開放原本須付費的「跨國護照」功能，予所有會員免費使用，讓會員虛擬到外國旅遊及交友。

Tinder在去年4月推出「跨國護照」付費功能，內部數據指出，全球有超過25%的會員體

...