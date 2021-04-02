初代Xbox 360遊戲等 登錄微軟xCloud 行政人員版 2021/04/02 分享： 微軟（Microsoft）為加快步伐搶攻雲端串流遊戲市場，旗下的遊戲訂閱服務Xbox Game Pass Ultimate，去年已開放雲端遊戲串流服務，首先支援Android平台裝置。微軟昨宣布將16 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用 今日 Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用 蘋果地圖App可查閱 逾300機場防疫指引 2021/04/01 蘋果地圖App可查閱 逾300機場防疫指引 免費Google Meet 服務延至6月底 2021/04/01 免費Google Meet 服務延至6月底 《魔物獵人崛起》熱捧 3天全球售逾400萬套 2021/03/31 《魔物獵人崛起》熱捧 3天全球售逾400萬套 Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋屏幕配3GB RAM 2021/03/31 Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋屏幕配3GB RAM 商業 遊戲 遊戲平台 雲端 串流 Microsoft 微軟（Microsoft，美：MSFT） Android XBOX