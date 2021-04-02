速訂復常路綫圖 接種疫苗迎通關

復必泰疫苗包裝瑕疵證實與品質安全無關，下周一起恢復接種，相信可釋除市民疑慮。惟疫苗接種率偏低，當局宜參考外國經驗，因應市民暑假外遊或留學需要，盡速訂出社會經濟復常時間表，並與周邊地區商討疫苗護照，提供接種誘因，市民亦應為實現復常出分力。

參考英泰經驗 訂分階段復常

港府昨天收到復星中期調查報告指，復必泰疫苗樽蓋的金屬環在超低溫下封裝時令膠塞彈性出問題，當解凍時藥瓶氣壓有異，出現滲漏或鬆脫，但沒影響疫苗的品質和安全。當局今天接收新一批30萬劑復必泰疫苗後，下周一起重新開打，並安排之前受影響的市民補打針。

與此同時，另一好消息是世衞免疫諮詢專家組指出，科興和國藥早前提交的疫苗數據，符合安全有效要求，意味世衞將加快國產疫苗緊急使用的進度，有望進一步釋除市民疑慮，令預約打針數字回升。

不過，本港接種率至今僅7%，遠遠低於同期開展疫苗接種的智利的53%。智利接種率高，與當地有健全電子醫療保健系統、民眾向來支持接種疫苗有關，再加上當地政府訂下目標，在6月底為全國1,900萬人至少打一劑，令到接種能迅速有序展開。

反觀香港，部分人士包括醫護卻刻意抹黑疫苗，又將問題政治化，令不少人對疫苗猶豫，而政府又欠缺施打目標，經濟社會復常路綫圖欠奉，讓市民覺得接種迫切性不大。

港府需要強化接種誘因，除了提出表列處所員工全部打完針14天後，可豁免兩周一檢之外，更應為通關訂立路綫圖，如接種率到達某水平，哪些高風險行業可復業；到甚麼水平，可恢復通關旅遊等。英國便是制定了3月底分階段解除封城路綫圖，民眾為復常而踴躍打針，迄今接種率高達近51%。

早商疫苗護照 綢繆配合暑假

泰國是目前為通關旅遊制定最明確時間表的國家，昨天到布吉、攀牙、蘇梅、芭堤雅和清邁等旅遊點，只要在抵埗前14天打完兩針，隔離檢疫由14天縮短至7天；未打針或只打了一針的，則隔離10天。7月起，持有效針卡和陰性檢測結果，到布吉旅遊可免檢疫，預料10月左右，擴展到所有旅遊點。

泰國積極採取分階段復常措施，港府應汲取經驗，並把握機會配合，着手與泰國及周邊地區商討建立旅遊氣泡，為已接種疫苗的港人爭取免檢疫的外遊便利，相信對餓遊已久的市民增添接種誘因。

此外，英國計劃6月底解除所有封城措施，相信之前受疫情影響而滯留在港的留學生，將陸續回英上實體課，而一些父母亦可能趁9月開學前，陪同子女赴英國適應新環境。另外，暑假將至，大批學生會回港探親，港府應好好利用這個契機，鼓勵更多人打針。

未來出遊，接種疫苗是基本又必要條件，不少人會因應實際需要而計算接種的最佳時間，港府若能盡早制定通關時間表，大家會有更大動力和意願配合。在疫情進入清零關鍵時刻，又適逢復活節長假期，大家務必克制，減少聚會，保持社交距離，並趁假期打針，為早日通關外遊營造有利條件。

責任編輯：陳靜芬