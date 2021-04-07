朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折

香港朗廷酒店首度與來自德國的相機品牌徠卡（Leica）合作，由4月1日至5月31日期間於酒店的廷廊推出「徠卡傳奇」下午茶，包括多款鹹甜點，於網上預訂可享8折，折扣後每位$319起，兩位為$551起。

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