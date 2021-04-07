去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 副刊版 2021/04/07 分享： 爆抵優惠！香港九龍東皇冠假日酒店餐廳星幕Cielo與美療護膚品牌Eurobeaute合作，於即日至6月30日推出「Cielo x Eurobeaute法式浪漫」下午茶，兩位用$258送$2,550之護 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 酒店下午茶 最新專欄文章 更多 朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折 今日 朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折 香港W酒店推出最新松露下午茶 2021/03/12 香港W酒店推出最新松露下午茶 沙田帝逸酒店推福岡甜王士多啤梨High Tea 2021/03/12 沙田帝逸酒店推福岡甜王士多啤梨High Tea 喜來登酒店X L'OCCITANE推出香檳下午茶 2021/03/02 喜來登酒店X L'OCCITANE推出香檳下午茶 嘉里酒店 夥法國香水品牌 推出冬戀High Tea 2020/11/09 嘉里酒店 夥法國香水品牌 推出冬戀High Tea 下午茶 酒店 美食 消費資訊 消費種類 飲食優惠