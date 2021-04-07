中國特別是上海的咖啡店市場有多大？這幾天在上海的咖啡商貿展，要去到足球場般超大型的博覽館進行。看數字，原來上海已成全球最多咖啡店的城市，而咖啡店數目最多的八大城市中，中國佔了5個。

上海當然也是最早引入咖啡的中國城市之一，1866年有第一家虹口咖啡館，之前咖啡則要在藥店售賣。現在上海全市有近6,500家咖啡店，北京近4,000家排第二。之後順序是東京、倫敦、成都、深圳、廣州、紐約。上海咖啡店的數量，竟然是紐約的3倍！不過從人均擁有量而言，則是倫敦第一，上海東京深圳跟着。

確實是這一年內，疫情令整個街頭店舖和商場業態改變。上海的南昌路，現都變成了獨立咖啡店一條街，幾步一店沒誇張。可能因為都是小舖位，租金和始動成本夠便宜，自己或請個幫手，兩人可搞掂。設計裝修上，都走小清新、北歐或日本風，賣的價錢和大型連鎖店差不多，如果調製些特色口味，賣得可以更貴，大約都是30元到40元人民幣的範圍。而上海的情況更明顯的是，獨立咖啡店（指十家店以下）佔市場的六成半，可以說已成為中國市場的主流形態。

大型連鎖店方面，星巴克仍是店量最多，之後是瑞幸、麥咖啡、Costa、Tim Hortons和Manner，中國本土的咖啡店品牌已急起直追。而每天到咖啡店買咖啡，無論是外賣還是堂座，都成了生活習慣。本土牌子則流行以相對廉價打市場，自帶杯的話，可平至十幾元一杯。

更甚是現在流行文創經濟，開在書店或商場內的零售舖，都習慣當中開間咖啡角聚人氣。更重要是，以上只是單從店量統計，但其實以人均消費咖啡量而言，中國還有大空間，因為又以上海舉例，每年人均消耗量只是0.05公斤，美國卻是4.2公斤。