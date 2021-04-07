有愛搞是非鬥爭的麻煩下屬，必定有愛搞是非鬥爭的麻煩上頭，幾成不變定律，原因有二：

一、無論甚麼機構，下屬或多或少都要睇阿頭的方針去做，上司不愛權力鬥爭，討厭下屬向他打小報告，不搞分化文化，做細的自然不會和不敢做。市場定律，有demand自然就有supply，愛搞是非鬥爭的上頭，自然有班嘍囉傍友主動獻身；一個喜愛聽是非的阿頭，自然就會有人無間斷地供應。觀察過很多機構的文化，那些特別多麻煩是非、聯群結黨霸山頭分黨派的機構，都有個共通點——就是十間有十間，最高層的阿頭本身就熱愛無風起浪、爭權奪勢。

二、這又引伸到另外一個問題，為何這些阿頭如此愛搞是非鬥爭？領袖學研究發現，有一種領袖風格，叫Management by conflict and fear，即以製造內部鬥爭、衝突、矛盾和恐懼去管治下屬。用這種方法管治，皆因不能以德或能去服人，唯一剩下可用的，就只有靠鬥同靠嚇。一個阿頭用上這個管治方法，最能有效地培養出一班比自己能力低、怕死又怕事、聽聽話話，以收風、搬弄、製造是非、大聲和應為工作表現的下屬；當然，從這類阿頭的角度看，這是好的，因為愈少人叻過或受歡迎過自己，就愈少人團結，自己的位置方能愈鞏固；因此，這類阿頭和下屬是絕配，主僕關係即自行形成互相依靠的Self Sustaining Ecosystem（永續互撑的生態系統），彼此都有共識和默契，要好好保護這個生滿青苔的生態系統，夾手夾腳把賢能有為者，總之就是非我族類、不埋堆者統統排除，以免他們阻頭阻勢。

職場智慧之一，就是有能力洞悉自己身處甚麼企業文化、身處甚麼的機構生態系統、阿頭是個甚麼質素的人，他又重視甚麼質素的下屬。若發現自己身陷生滿青苔的機構生態系統當中，賢能者除非自甘墮落淪為廢物，否則，只有另覓一片天，才對得住自己。