Poem 峇里餐廳 全新春季特色薑黃飯

2021年獲得米芝蓮推薦的峇里餐廳Poem，最新推出春季新菜式-特色薑黃飯（Tumpeng，$888/2人、$1,188/3人、$1,388/4人元，48小時前預訂），是餐廳主廚Mustika家鄉峇里

...