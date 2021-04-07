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Poem 峇里餐廳 全新春季特色薑黃飯

副刊版 2021/04/07

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2021年獲得米芝蓮推薦的峇里餐廳Poem，最新推出春季新菜式-特色薑黃飯（Tumpeng，$888/2人、$1,188/3人、$1,388/4人元，48小時前預訂），是餐廳主廚Mustika家鄉峇里

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