Poem 峇里餐廳 全新春季特色薑黃飯 副刊版 2021/04/07 分享： 2021年獲得米芝蓮推薦的峇里餐廳Poem，最新推出春季新菜式-特色薑黃飯（Tumpeng，$888/2人、$1,188/3人、$1,388/4人元，48小時前預訂），是餐廳主廚Mustika家鄉峇里 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons 今日 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons 日本KITKAT高級系列Chocolatory朱古力登港 2021/04/02 日本KITKAT高級系列Chocolatory朱古力登港 奇華餅家╳Sanrio 推出小食禮盒套裝 2021/04/02 奇華餅家╳Sanrio 推出小食禮盒套裝 凱悅迎來第1,000家新酒店 阿麗拉納帕谷正式開業 2021/04/02 凱悅迎來第1,000家新酒店 阿麗拉納帕谷正式開業 昂坪尋蛋滋味360門票1折 2021/03/30 昂坪尋蛋滋味360門票1折 餐廳 美食 菜式 魚 蝦 牛肉 米芝蓮 薑 雞肉 節慶