每年踏入三月初春，微風及潮濕的天氣帶着清幽花香，原來是杜鵑盛開的季節已悄悄到來。心中除讚歎其盛放的美麗外，亦不其然聯想往昔高考的歲月，因為三、四月杜鵑盛放時節，正是莘莘學子準備公開考試的日子。

在近月應症工作中，不難碰到學生哥因長時間溫習功課，出現肩頸痠痛情況，同時因精神緊張，患有失眠及精神難集中問題。所以在此談談些保健方法，希望學子能順利完成溫習大計，在考試中得到理想成績。

長時間埋首溫習，加諸姿勢不良，容易導致肩頸膊痛。坐立時應避免蹺腳，臀部坐姿要左右平均，肩頸作挺胸收入雙下巴狀，並每小時作簡單肩頸伸展運動或穴位按摩，可幫助紓緩因長時間保持同一姿勢產生痛症。

伸展動作尤其可針對上斜方肌及提肩胛肌：若拉筋右斜方肌，頭可傾向左側，並用左手再將頭向左側微施壓；拉筋右提肩胛肌，方法相似上斜方肌拉筋動作，但加入右手指尖觸及肩胛間區域，肘尖向上提高。拉筋動作維持10至15秒，重複2至3下，對側肌肉拉筋方法亦然。穴位按摩可按壓肩井穴，位置在背側下頸正中點，至肩外緣連綫中間點處，用拇指尖輕柔按壓1分鐘。

精神緊張容易引致失眠，若問題嚴重，會加劇注意力難以集中問題。筆者建議可飲用桑椹茯神雞蛋茶，材料使用桑椹10克、茯神15克、雞蛋一隻、清水400毫升。方法將藥材沖水洗淨，置清水浸泡15分鐘，加入雞蛋煲煮45分鐘，倒出藥茶，將蛋剝殼加入同食，桑椹有補益肝腎，並協同茯神安神安眠效力，故藥茶尤其合適睡前1小時服用。

準備考試，其實除着緊分數外，亦是考驗能否面對自己真實的能力。在溫習課程大綱或試作過往考卷的過程中，要認真面對自己不懂的課題，好作出更全面的準備工夫。每天努力不懈，走出Comfort Zone，訂立好目標，定會成為更好的自己。

▲ 伸展動作尤其可針對上斜方肌及提肩胛肌：若拉筋右斜方肌，頭可傾向左側，並用左手再將頭向左側微施壓。（iStock）