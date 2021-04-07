亂拍惡作劇短片 隨時玩出禍

本港有區議員收到街坊求助，指有人在街頭打扮成小丑嚇人，更拍下被嚇者的反應，有人因此受傷。惡作劇類型的短片在網上甚受歡迎，但其惡劣影響不可忽視，民眾參與社交媒體熱潮前需慎思。

港街頭扮小丑 街坊失足受傷

油尖旺區區議員李國權在Facebook發文表示，上周五凌晨接獲女居民求助，指有人於區內戴上小丑面具、假髮或化粧，並穿上小丑的衣服，有人手持棍狀物品，目標是嚇「落單」女性，有人在旁拍下被嚇者的反應。

李國權周日再發文指，有街坊投訴被小丑嚇至失足受傷，身上財物亦在迴避時損毀，呼籲涉事者勿再以傷害他人的方式拍片或開玩笑，將自己快樂建築於他人痛苦身上。

普通市民勞碌一天回家，最不希望遭受他人威脅，那怕對方只是開玩笑。這類惡作劇短片（prank videos）在社媒例如YouTube上大行其道，如著名YouTuber之一的Vitaly一度擁有過億訂閱者。不過，這類短片因涉及作弄陌生人、拍片者傾向愈玩愈激，導致亂象環生，Vitaly本人便曾因對陌生人戲稱自己的公文包內有炸彈，被判入獄20小時。

網上熱門挑戰多 勿盲目跟風

因惡作劇衍生的不良社會影響，除了陌生人被恐嚇外，更會導致網絡欺凌、心理創傷及浪費社會資源。

美國今年2月曾有20歲青年在拍惡作劇短片時，被不知情的陌生人開槍打死。美國過去更曾有青少年向長者撥打惡作劇電話，假裝殺手恐嚇他們，導致有長者中風送院。試想本港小丑案中的涉事者若在不知情下恐嚇了慢性病患者，難說為無辜家庭與社區帶來甚麼影響。

網上熱門挑戰及潮流不斷，不少具備騷擾及危害性質，但本港總有人盲目跟風。早年興起的過夜挑戰（Overnight Challenge）便曾在本港被人模仿，有人擅自在銅鑼灣宜家家居（IKEA）偷偷躲起過夜，並上載照片和影片至Instagram和網上討論區，驚動警方調查。

YouTube正視問題 勸導靠家長

YouTube已開始正視此類問題，前年起全面禁止用戶上載有傷害性或危險內容的惡作劇短片，並致力刪除這類短片，包括讓他人感到危險或擔心個人安危的短片，典型例子包括拍片者入侵他人家居假裝是劫匪。對家長而言，除了平時應該為兒童加強灌輸正確使用網絡的意識，亦可多與他們進行其他親子活動。

社媒挑戰大部分其實無傷大雅，就算疫下亦有新興多項挑戰（見表），適合青少年與好友或家人一起參與。更重要的是，在參與任何社媒熱潮前，都需考慮玩法會否為他人或社會帶來惡劣影響，以免樂極生悲。