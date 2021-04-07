適時調整「辣招」 振興物業市場

行政長官去年11月25日於《施政報告》中宣布，撤銷非住宅物業的雙倍印花稅（DSD），同日，行政會議建議及行政長官指令向立法會提交《2020年印花稅（修訂）條例草案》，特首亦行使法定權力，以公共收入保障令讓撤銷非住宅物業DSD於翌日起生效，屬於先訂立後審議立法程序。議會日前三讀通過相關的條例草案，正式撤銷非住宅物業DSD。

雙倍印花稅 圖紓物業供求失衡

現在回頭再看特區政府當日決定推出「雙倍印花稅」的措施，難免使人有明日黃花之嘆。本來，在2010年起當局推出多輪物業市場需求管理措施之前，本港的不動產交易都只是按單一標準的從價印花稅稅率繳納印花稅，即現時的第二標準稅率，目前適用於由香港永久性居民以其本人的身份行事，而在取得有關物業時並非任何其他香港住宅物業實益擁有人的交易，以及特定條件下的物業交易。當局之所以要在2013年推出雙倍印花稅，是要遏抑本地對住宅及非住宅物業的需求，紓緩供求失衡，尤其是非住宅物業市場價格於2012年持續颷升，寫字樓、零售業樓宇和分層工廠大廈的交投活動都非常暢旺，市場顯然出現了過熱的迹象。

基於這個背景，當局增加住宅物業和非住宅物業交易的從價印花稅，按第一標準稅率（起始時為第二標準稅率的兩倍）徵收，具體視乎物業代價款額或價值，稅率介乎1.5%至8.5%，適用於2013年2月23日或之後取得的各類物業，只有若干豁免除外。不過，從2016年11月起，當局進一步將第一標準稅率劃分為兩部分：第一部適用於住宅物業，劃一為售價的15%，即新住宅印花稅；第二部適用於非住宅物業，即雙倍印花稅稅率。

但好景不常，由於環球和本地的政治、經濟情況近年出現重大變化，包括中美爆發貿易戰、本地的反修例事件，以及新冠疫情肆虐，導致本港各行各業都受到嚴重衝擊，陷於水深火熱。本港寫字樓、零售業樓宇及分層工廠大廈的成交量和售價都持續下跌，在2020年上半年，成交宗數分別降至270、480和790宗的低點，而相比2012年下半年（即引入雙倍印花稅前半年），當時成交宗數分別達1,910、4,140和6,060宗，可說是天壤之別。至於3類非住宅物業的售價指數，2020年9月的數字與2018至2019年高峰相比，也分別下跌了19%、17%及13%。

不及時調整 恐產生不良副作用

特區政府當初推出雙倍印花稅，希望借此紓緩供求失衡的情況，或許有一定的合理性，不過亦難免有干預自由市場運作之嫌。更值得關注的是，即使原來有良好用意的政策措施，但時移世易，如果不及時調整，就很可能產生不良的副作用，尤其是疫情困擾本港超過1年，即使特區政府已通過2020至2021年度《財政預算案》以及3輪防疫抗疫基金的注資，推出各項紓困措施，亦最多只能夠為飽受衝擊的企業稍解燃眉之急。因此，社會上有愈來愈強烈的訴求，要求當局撤銷非住宅物業雙倍印花稅，以便一些可能面臨財政困難或資金需要的企業經營者，可以將所持有的非住宅物業套現，緩解企業的資金壓力。

有鑑於此，當局決定撤銷非住宅物業DSD，可以說是順應社會的要求。然而，行政長官在今年的《施政報告》第71段談及該議題時，除了表示會繼續留意非住宅物業的市場情況，在有需要時會再次採取合適措施，同時亦強調：「在現時房屋供應緊絀的情況下，住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔的水平，政府並無計劃調整住宅物業的各項印花稅安排。」

不過，正如經民聯先後向行政長官和財政司司長提交的建議，當局應該審時度勢，適時調整遏抑住宅物業交易的「辣招」，並改變15%從價印花稅「先繳後退」的原則，改為容許業主在換樓期後未能出售原有物業，才需繳交稅項，以減輕企業的現金流負擔，並振興私人物業市場。

▲ 社會上有愈來愈強烈的訴求，要求當局撤銷非住宅物業雙倍印花稅，以便企業經營者可將所持有的非住宅物業套現，緩解資金壓力。（資料圖片）