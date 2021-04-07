嚴防兒童傳播鏈 力促學生多檢測

復活節公眾假期結束，學校即將大增面授課。中文大學警告，本港過去1年多達4成確診新冠肺炎的幼童無病徵，容易成為隱形傳播者。雖然幼兒未必需要持陰性證明才能上學，但中大學者相信，日後在社區強檢和日常幼兒檢測，俱要更常化驗糞便樣本。參考海外復課經驗，港府敦促教職員化驗和打針之餘，也要設法讓學生多加檢測，有備無患。

復課僅檢教員 漠視學生播毒

本港大概8%新冠患者未成年，中大醫學院發現，當中的幼兒不論是病毒載量，以及帶活性病毒的比例都偏高，持續帶活性病毒時間亦極長，建議當局多關注他們成為隱形傳播者的風險。

中大引述哈佛大學研究指出，沒發病的「健康」幼童，病毒量甚至可高於需接受深切治療的成人患者，播毒力極高；本港也曾出現沒病徵的兩歲幼童，呼吸道的病毒只持續了1天，糞便樣本卻維持了36日。

本地第4波疫情眼下有望斷尾，但昨天3宗本地確診之中，正有相信被父親感染的7歲女童和12日大男嬰。倘若女孩延誤確診，即有機會在校園恢復全校最多三分之二學生的面授課堂時，感染身邊師生。

染疫兒童即使徵狀浮現，一般都是發燒、流鼻水和咳嗽，無異尋常傷風感冒，社會固然應更有警惕，就算他們少有重症，一樣可以是帶病之軀。中大認為，凡有任何學生身體不適，且原因不明，校內即要增加檢測，而針對幼童，更要多檢驗糞便，以防漏網之魚。

目前，若學校希望恢復全面授課，全校教職員將需定期病毒檢測，又或完成疫苗接種，擔子完全落在成人身上，當局幾乎漠視學生一樣可以是隱形傳播者。

為準備上月復課，英國寄出了逾1億份快速抗原測試包，強烈建議師生使用。全國預科生及部分初中生復活節前在校內試用了3次後，現已每星期自行檢測兩次，每次需時短至15分鐘。官員坦承，快速測試並非最準確，但可作預警之用，已在教育及醫護界協助揪出逾12萬宗確診。

英生自行採樣 美倡師生合測

在美國，麻省建議學校報名參加混合樣本檢測，希望比為教職員和學生逐一自願核酸驗毒，更有成本效益。紐約州亦有意斥3.35億美元（約26億港元）推行相類檢測，以推動中小學恢復面授課。

環球藥廠和大學均正全速推動新冠疫苗的兒童臨床測試，如BioNTech正爭取美國下學年開始前讓12至15歲學童接種復必泰，但在各國開綠燈之前，藉打針來預防病毒攻入校園的責任，相信仍要由教職員和家長背負。以色列最新數據已顯示，隨着成人接種數字攀升，未合資格打針的兒童，感染率一樣急降。

港府專家顧問、中大講座教授許樹昌提醒，近期隔日便出現不明個案，反映社區仍有隱形傳播鏈，加上復活節長假期間，檢測量減少，須注視未來一兩星期疫情會否反彈。全港復課在即，教職員和家長都要認真考慮應否打針，港府亦要審慎規劃，如何能在兼顧染疫風險和成本效益下，安排學生做自願和強制檢測，以便盡速達致本地零感染。

責任編輯：陳楚源