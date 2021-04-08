升級工業4.0　智造未來

你想像中的未來工廠是怎樣的？生產綫全自動化，由機械人在車間負責生產，操作人員只需在控制室遙距監控生產綫的運作，倉庫內大量無人搬運車，甚至無人機忙於處理物流任務。這些看似科幻情節的畫面，不再是天馬行空，而是近年逐步落地的工業4.0智能工廠，引領製造業邁進「智造」未來新一頁！

「工業4.0」的概念最早於德國漢諾威工業博覽會提出，並於2013年正式獲德國政府納入「高科技戰略2020行動計劃（High-Tech Strategy 2020 Action Plan）」，投資金額高達2億歐元，全面促進工業的數碼化和智能聯網。計劃開啟了工業4.0時代，揭開「第四次工業革命」的序幕，熱潮席捲全球製造業，美國、中國、日本、南韓等地也先後推出類似的計劃。

開啓工業4.0時代

隨着製造業的採購、製造和物流日趨全球化，加上市場需求瞬息萬變，快速回應就是致勝本錢。尤其在這一年多的新冠疫情期間，數碼化和智能聯網更成為企業提供遠端服務的必要技術。那麼立足香港和中國內地的廠商，距離實現工業4.0還遠嗎？

時至今日，工業4.0提倡在自動化與資訊科技之上，添加智能化與物聯網元素，靈活應付大量的個人化產品需求，達致大量客製化（Mass Customization）。工業4.0不只是自動化和機械人的應用，關鍵在於掌握智能聯網技術，讓各個管理系統、生產機械設備和人員之間互聯互通。

▲ CHINAPLAS 2021將於4月13日至16日在深圳舉行，同期設有「工業4.0未來工廠」活動，介紹增加效率、降低成本的升級方案。

走進未來工廠生產綫

數一數二的世界級塑料橡膠展——CHINAPLAS 2021，展會將於4月13至16日在深圳國際會展中心舉行，主題聚焦「新時代．新動力．永續創新」，展示接近300項全球或亞洲首發技術以及嶄新概念和原料。因應工業4.0近年在亞洲落地，展會的「工業4.0未來工廠」活動陣容全面升級，展示工業4.0智能製造的諸多優勢，力助橡塑業及其應用行業，如電子、汽車、包裝等生產行業增加效能、升級製造。

「工業4.0未來工廠」活動由雅式展覽服務有限公司聯同iPlast 4.0智人智造創新中心主辦，以及歐洲塑料和橡膠工業機械製造商協會（EUROMAP）、德國機械設備製造商聯合會（VDMA）及OPC基金會協辦。

活動中的「數智工廠」由全球領先技術供應商聯手，展示工業互聯網時代的數碼化注塑方案，現場模擬智能工廠的生產環境，演示工程師和控制室如何通過數據互相通信，實現連續生產、自動化過程監控及品質管理。阿博格、博視源、ENGEL、黑湖智造、克勞斯瑪菲、松井、Monitor、威猛巴頓菲爾、伊之密等領先供應商，將與中國聯通一同展示智能生產綫。

▲ 「工業4.0未來工廠」活動上將會展出不同的機械設備，為觀眾模擬工業4.0的工廠生產環境。

5G實現遙距考察

疫情期間，不少生產企業管理人員難以親身視察外地廠房，造就了遙距控制技術的殷切需求。「智人智造總控室」在網絡供應商中國聯通全力支持下，透過強大的5G技術，連接了展會現場多個展台的機械設備，以及展館外遠端點的生產工廠，包括在廣東、浙江、台灣及新加坡等地工廠的機械設備。這些機器的生產資料匯總到展會現場的總控制室裏，讓現場觀眾可以在場內輕鬆觀察各地機器的即時運轉情況。

「模擬場景及體驗工作坊」配置了有關智能模具、智能生產、智能品質管理、智能自動化的模擬場景，示範後疫情時代的M2C（廠商對消費者）注塑產業模式。

同時，「工業4.0未來工廠」活動亦安排了40多場體驗工作坊，與觀眾分享一系列智能升級貼士，例如︰如何用OPC-UA這位翻譯官實現設備之間的互通互聯？如何用數字工具賦能一台10年現有設備實現全智能生產？如何一鍵管理和整合注塑工藝的相關參數？這些問題的答案，都是邁進工業4.0時不可不知的課題。

▲ 展會特設「智能裝備專區」，方便觀眾物色不同範疇的技術供應商。

建立智能生產綫

香港企業一向具備國際視野，近年逐步踏出工業4.0的第一步，將生產運作數據化和聯網，甚至建立了符合標準的智能生產綫。然而，在推行工業4.0時，不少中小企業也會感到「想做，但找不到切入點」或「試着做，但實際效果不明顯」。中小企要跨越這個障礙，需要智能聯網技術中不同範疇供應商的支援，包括制定數碼化策略和路綫圖、整合IT基礎設施和數碼化商業模式，循序漸進實踐工業4.0。因此，企業與技術供應商的緊密連繫非常重要。

在今屆展會的「智能裝備專區」將滙聚更多有助實現工業4.0的智能裝備，讓企業可以一次過物色不同範疇的技術供應商，早日把「未來工廠」的智能生產綫呈現眼前。

技術的掌握和支援對企業轉型工業4.0固然重要，但管理層的決心和推動也不可少。展會上的資訊交流，有助增強企業管理層對數碼轉型的信心，加快落實工業4.0的發展策略。

開展工業4.0之旅 由參觀CHINAPLAS開始！

日期：2021年4月13至16日（星期二至五）

地點：深圳國際會展中心（寶安新館）廣東省深圳市寶安區福海街道展城路1號

時間：9:30-17:00

費用：人民幣50-80元

網站：www.chinaplasonline.com

查詢

主辦：雅式展覽服務有限公司

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電郵：Chinaplas.PR@adsale.com.hk

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