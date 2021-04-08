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羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶

副刊版 2021/04/08

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一場疫情令不少外國的博物館作綫上展覽，著名的法國羅浮宮也不例外。近日宣布其綫上館藏資料庫中全面免費公開超過48萬件館藏文物，讓全球藝術迷在家就能欣賞作品，吸收美術養份。

這些藏品來自羅浮宮的8個部門，包

...

欄名 : 旅事通

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