羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶 副刊版 2021/04/08 分享： 一場疫情令不少外國的博物館作綫上展覽，著名的法國羅浮宮也不例外。近日宣布其綫上館藏資料庫中全面免費公開超過48萬件館藏文物，讓全球藝術迷在家就能欣賞作品，吸收美術養份。 這些藏品來自羅浮宮的8個部門，包 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 2021/03/30 全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態 2021/03/26 深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態 「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計劃 草間彌生+妹島和世設計東京亭子 2021/03/23 「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計劃 草間彌生+妹島和世設計東京亭子 宮崎縣 x Sushi Zo期間限定廚師發辦 超豪20道菜嘗當地海鮮食材 2021/03/12 宮崎縣 x Sushi Zo期間限定廚師發辦 超豪20道菜嘗當地海鮮食材 京都世遺二条城化身光影藝術舞台 櫻吹雪夢幻花卉迎春季 2021/03/11 京都世遺二条城化身光影藝術舞台 櫻吹雪夢幻花卉迎春季