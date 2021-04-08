家教方式差異 影響家族企業傳承

怎樣的家庭教育對家族企業以至家庭成員的發展有怎樣的影響，是一個非常值得討論的議題。筆者研究和比較了一些家族企業，部分出現「爭產案」，而內地的新希望集團和香港利豐有限公司，卻家庭關係融洽；這些企業的家庭成員，都是獨當一面的商界精英或專業人士，是在自身經營領域的翹楚。

家族和睦與企業家精神 可否共存？

究竟「家庭和睦」可否跟「企業家精神」同時存在？家庭教育在當中能扮演怎樣的角色？問題不僅有趣，而且對家族企業的發展和家族傳承至關重要。

有些企業近年走上法庭爭產之路，不禁令人唏噓。家族的和睦關係，能否與企業家精神共存？為甚麼家族成員之間會如此不和？

我們再看內地的新希望集團。該公司始創於1997年，由民營企業家劉永好發起創立。劉永好4兄弟作為專戶從養殖起步，開始創業，到今日發展到在全球30多個國家和地區擁有幾百家子公司，連續多年為中國企業500強前列翹楚企業。雖然後來4兄弟分家，分頭發展，但各有各的事業成就。4人之中，老二劉永行和老四劉永好成就最顯赫，兩人都做過中國首富。

老大劉永言分家之後，搞高科技產業；老二劉永行發展成為中國的「鋁業大王」；老三劉永好為四川新希望集團董事長，公司為中國飼料工業百強之首；老四劉永美則是農業專家。4兄弟都是非常出色的人物，雖然分家各自發展，但至今仍然非常和睦，家族關係良好。

父母行為榜樣 影響二代深遠

說回一些爭產企業，家族成員都是非常出色的人才、創業成功的非凡之輩，但家人之間不和睦，家庭關係不良；但內地的劉氏家族，各兄弟同樣也是十分優秀、創業成功的企業家，但兄弟之間卻很和睦，關係良好。

如此迥異的結果，到底關鍵在甚麼地方？筆者多年來訪問過不少華人家族企業，深入了解各家族企業創辦人的開拓工作經過、傳承以至發展，發現家庭的教育、父母的行為榜樣、價值觀念和行事方式，都對第二代的心智成長、觀念形成和行事作風構成深遠的影響。

因此，家庭教育對家族企業發展和傳承是一個重要的影響因素。然而，這個因素往往為人所忽視，或說重視程度不足；即使重視家庭教育的家族，也可能運用了不恰當的方法。

父母輩能把眾多子女都培養成優秀的個體，一定是付出了不凡的精力，這是相當值得稱讚的地方，但優秀的個體並不能保證形成一個和睦的家族。

家事「績效化」 家庭教育「失位」

影響家族關係的因素很多，當然不能一概而論，筆者在這裏只想提供幾處小發現，雖是管中窺豹，希望能引發讀者深思。例如家族財產分配不是一視同仁，平均分給各子女，而是按照「意願書」（Letter of Wishes）所訂明，根據各子女對家族家庭、公司和社會的貢獻多寡，作為分配標準，貢獻多分得多，貢獻少分得少。

結果是甚麼？這種按表現而取得報酬的方式，一如一家企業的專業經理人，是以公司的績效來決定報酬多寡，並且講求競爭、優勝劣敗。如此一來，當把原來是家庭關係的事務「外化」甚至「績效化」，家庭教育失去應處的位置，也就是「失位」，各家人之間更容易形成競爭關係，而非應有的家庭觀念，為家庭關係播下不和種子。

其實不少企業家都是特立獨行、自信好勝、且自我觀念強過群體觀念。第二代在父輩的企業家教育理念影響下，他們之間的互動，更多的不是互補，而是競爭，按照長輩制定的「計分表」進行互不相讓的爭逐，子女的個體得到充分的培養和發展，卻在培育子女的家庭觀念上有所缺失。由此可見，家庭教育如何引導子女成長，以及父輩的行為示範，對子女的影響十分深遠。

父輩垂範 建良好金錢觀

反觀劉永好一家，如今4兄弟均富甲一方，但他們仍定時給母親零用錢，回饋她的養育和教導。劉母當然也是十分富有，但很少花錢在自己身上，在她過世之後，兄弟幾人發現母親有個小冊子，記錄她每天所花的一分一毫，非常詳細。此舉並不表示劉母是個吝嗇之人，因為她記錄的金錢都不是用在自己身上，而是花在別人身上，做慈善公益，幫助別人。

巨額的財富和人性的貪婪，可以成為摧毀家族關係的重要因素，從不少例子可見；而內地劉家母親以身作則，讓兄弟幾人樹立了良好的金錢觀，劉永好從來不買奢侈品，劉永行一直堅持坐經濟艙出行，財富對於劉家，並沒有成為破壞的力量，而是成為凝聚家族和造福社會的源泉。

有些企業成員間「崇尚競爭」，有些成員間卻「互補共利」，同樣都可以培育出優秀的企業家，但家庭關係的發展，卻出現南轅北轍的方向和局面。家庭教育的理念和方向，父母輩的垂範效應，值得深思。囿於篇幅，另文再討論利豐的家庭教育與企業發展。