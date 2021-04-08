歷史首次 人類航空器另一星球飛行

如果不出意外，3天後人類的飛行器，將第一次在地球以外的星球，自帶動力並在受控下飛行，它是美國太空總署（NASA）的「創新號」（Ingenuity）微型直升機，將會在火星上飛行。它原本被固定在火星探測器「毅力號」（Perseverance）腹部，一起在太空飛了4.71億公里到達火星，2月中登陸火星。3天前，「創新號」從毅力號腹部降下登陸火星表面，並度過攝氏零下90度的火星晚上。它之前依靠「毅力號」的動力系統保溫，現在靠直升機展開的太陽能板收集陽光，使用自己的電池運行加熱，保護機上零件在火星寒冷的夜晚不致凍壞，能否獨自在火星度過晚上也是重要挑戰。

首登火星直升機 創新號建造3年

創新號看起來像無人直升機，是首次登上火星的直升機，根據火星條件專門設計，重僅1.8公斤，即大約4磅，耗資8,000萬美元，花了3年建造。創新號採用自動飛行操作，首趟歷史性飛行最早於本月11日進行，以每秒1米速度爬升3米，在空中盤旋30秒後降回火星表面。由於火星大氣密度只有地球1%，意味沒有太多空氣可以推動直升機產生升力，起飛較為困難，特別設計的系統，旋翼將以每分鐘2,400圈轉動，快地球上的載人直升機轉速近8倍；火星重力只有地球1/3，亦有助創新號升空容易些。

這架火星直升機收到飛行指令後，攝像鏡頭每秒可拍30張圖像，直升機的微型電腦會將攝像機和感應器捕獲的大量圖像和數據，結合起來處理，告訴直升機要去哪裏，飛行速度多快，並根據風速和其他危險情況調整。NASA計劃30日內進行多達5次飛行任務，逐漸飛高及飛遠一些，創新號在飛行過程中亦將拍攝高解析度相片。（請【按此】觀看太空總署介紹「創新號」影片）

芯片大廠高通（Qualcomm）有份參與這次創舉，和NASA合作研發，操作直升機的處理器採用高通芯片。高通表示，直升機需要接收百萬公里以外發出的指令，其延遲時間長達3至22分鐘，加上火星天氣寒冷，處理器需要在低功耗情況下，提供自動操作系統所需的運算能力，所以挑戰很大。

NASA表示，創新號今次實驗如果成功，是一個里程碑，以後在火星，可以利用直升機在短時間飛到探測車無法到達的區域，又或者將一些不太重的東西，從一個點運送到另一個點，亦可以在空中拍攝火星高清圖像，長遠來說，有助發展更多人類火星任務，探索火星未知一面，甚至作為火星上載人飛行的技術基礎。

火星，是日和月之外，人類最早注意到的天體之一。火星體積是地球大約1/6，重量約為地球1/10，如果人在地球上重100磅，那麽在火星上重量只有38磅。火星上，人的重力比在地球少62%，所以會跳得更遠。火星看起來很熱，但別被它的顏色欺騙，火星實際上相當寒冷，相比地球火星公轉軌道距離太陽要遠大約8,000萬公里，意味陽光熱力少得多。

地球上，來自太陽大部分熱量被困於大氣層，大氣層就像毛毯讓我們的星球保持溫暖。但火星大氣層非常稀薄，大氣密度只有地球1%，所以來自太陽的熱量很容易就沒了。地球平均溫度攝氏14度，火星平均溫度為攝氏零下63度；火星大氣中96%是二氧化碳，地球大氣78%是氮氣，21%是氧氣。

有着褐紅色外觀讓火星格外惹人關注，誘發人類遐想，古埃及人直接稱為「紅色的那顆」。中國古時稱為「熒惑」，早在諸子百家著作就出現有關記載，古時更有「熒惑守心」一說，火星在占星學上象徵殘、疾、喪、飢、兵等，和戰爭帶來的災難類似，「熒惑守心」現象出現乃凶兆，古人認為皇帝甚或失去政權。至於火星英文Mars，則是羅馬神話戰神「瑪爾斯」的名字，連帶兩顆小衞星都被命名Phobos和Deimos，乃希臘神話中戰神兩個兒子的名，意思是「害怕」、「恐怖」。

17世紀望遠鏡問世，升級了人類肉眼，此後300多年，人類借助「火星沖」現象，火星離地球最近的時候，看到火星表面形貌，觀測繪製火星地圖。後來，人類知道火星是太陽系中，除了地球，最有可能成為人類家園的星球，於是展開一次又一次探索。從望遠鏡觀測，到探測器登場，為人類「插上翅膀」，從火星飛掠而過。

1965年，美國「水手4號」（Mariner 4）成為人類第一個掠過火星並傳回照片的探測器，22張照片讓人類第一次近距離看到火星表面，還初步探測火星大氣、磁場等，打破人類對「火星人」的幻想，火星上荒涼而沉寂，沒有任何智慧生命表面證據。從探測器繞飛火星，到降落在火星表面，近距離勘探，現在火星上有5部在運作的美國探測器。

人類最想知 火星是否適合生存

中國的「天問1號」（Tianwen-1）正繞飛火星觀測，下月會着陸，屆時中國自主研發的火星探測器將完成「繞、落、巡」3項歷史使命。阿聯酋探測器「希望號」（HOPE）亦已抵達軌道，繞火星運行蒐集數據，阿聯酋曾聲言計劃100年內在火星建造一座城市。

從靠肉眼觀測並加入想像繪製的火星圖，到細節豐富的火星全景照片及眾多探測數據，從火星大氣層、表面、到內部結構，從火星過去、演化、到現在，短短約60年，火星神秘面紗層層揭開，隨之而來的，是其他更深的疑問。人類最希望弄明白，火星到底是否適合我們生存？如何才能移居火星？

1840年，德國天文學家發布第一張完整火星地圖，也是第一張用經緯度標注地球以外行星的地圖，今次「創新號」直升機的實驗性任務，美國太空總署形容是歷來首次，可以與萊特兄弟（Wright brothers）在1903年人類歷史性首次飛行相提並論，就讓我們在4月11日拭目以待。