經濟自由縱「搣柴」 香港仍是福地

由美國傳統基金會製作的《經濟自由度指數》，香港曾經連續25年位居榜首，去年才屈居新加坡之後排名第二，本港政商界向外推銷香港，一直都把這「名銜」作為重要賣點。可是，今年傳統基金會竟然把香港「搣柴」，不再獨立評分，而是跟澳門一樣併入中國的評分中，令人為之愕然。

傳統基金會老實不客氣，聲言香港在中國體制之內有比較大的經濟自由，並指近年北京愈來愈加強控制，香港政策已全由北京決定，不再有自主性，但這是否實情呢？

若按基金會一貫以來的評核準則來衡量，不管是金融自由、貿易自由、營商自由與公共財政穩健等方面，香港在評核期內的優勢無甚改變，依然會是名列前茅。筆者曾多次接待另一家量度自由經濟排名的費沙研究所學者來港解釋排名機制，雖然港府在施政上有所調整，但整體基調未變。

撤資僅屬謠言 無關改選舉制度

港元滙價近期轉弱，多於7.76水平波動，一度低見7.77，令坊間傳出撤資謠言。金管局總裁余偉文曾解釋，港滙稍弱、資金流走的主因，是早前內地新股在港上市後，將資金兌換至內地發展，強調與中央修改本港選舉制度並無關係。事實上，聯繫滙率觸及強方保證，金管局要沽港元時，銀行體系結餘大約有500億，在金管局不斷沽港元下，現在銀行體系結餘大約有4500億，聯繫滙率稍為偏離強方保證。最主要的原因是，在過去一段時間太多錢進入香港，有入自然有出，並不代表是資金撤離，若強行說香港因改變選舉制度影響營商環境，所以有資金撤離，這恍如進入了茶餐廳的客人不可離開，否則證明茶餐廳出品不佳或服務不周，當中邏輯甚為荒謬。

看經濟基調有否改變，經濟自由度有否倒退，看豪宅交投亦可略知一二，因為外商來港，首要是購買豪宅安頓管理層職員。近日本港豪宅明顯交投甚為熾熱，除買賣成交外，亦有大額租務成交。由九倉 （00004） 持有、會德豐發展及夏利文負責租務的山頂種植道11號（11 Plantation Road）洋房，實用面積10,804呎，最新以月租135萬元租出，相信為全港最貴單一物業租金，折合實呎租金約125元；沙田第一城現時兩房細單位的造價大約550萬至600萬元，以兩成首期計算，金額亦不過110萬至120萬元左右。

在2008年環球金融海嘯時，有不少持有優質物業的外資基金聲言撤資，將手上的甲級商廈賣走，並且預言香港經濟轉壞，結果大多數外資基金並無撤出香港，但身份便由業主變成租客，相信他們對當日「落車」的決定感到後悔。

在港營商自由依舊 中央無干預

在商業方面，中央並無作出任何干預控制，香港的金融、貿易各方面仍然很自由，資金仍可自由進出，這點在本地投資及營商的人最了解，例如本港首富李嘉誠便在全球各地擁有不同的投資項目，自由作出買賣。李嘉誠旗下的長實 （01113） 早前以170億元向李嘉誠基金會購入3項英國基建資產及一項荷蘭基建資產，當中有配電、水務、配氣和轉廢為能公司。

順帶一提，英國配電公司Western Power Distribution近日以監管資產價值（RAV）1.73倍作價成功出售，以這方法計算長實擬向李嘉誠基金會購買之英國基建資產，將相等於250億元，價值高於收購作價。這亦反映香港金融活動正常如一，小市民仍然可以在香港賺取全世界的錢。

美國傳統基金會成立於1973年，是美國保守派的領導智囊組織，美國共和黨很多政治人物都出身於此。在中國日益強大的情況下，傳統基金會將香港從「經濟自由度指數」評級榜剔除，明顯出於政治偏見。從種種數據可見，香港各類營商基調沒有改變，仍是全球最自由經濟體之一，仍是個會生金蛋的福地。

▲ 從種種數據可見，香港各類營商基調沒有改變，仍是全球最自由經濟體之一。（資料圖片）