回贈Vs按樽費 應以理據理性討論

香港每日往堆填區扔掉約500萬個飲品膠樽，出口回收率卻只得卑微的0.5%，代表大家每飲完100瓶飲料，能送到回收場的膠樽平均不夠1個，情何以堪。環保署正開展「塑膠飲料容器生產者責任計劃」公眾諮詢，建議市民每退還1個膠樽，可獲1角回贈獎勵；有民間組織更認為，僅5仙的鼓勵已經足夠，又把獎勵計劃和環保團體倡議的「按樽制」混作一談，讓人有魚目混珠的感覺。

他們指出，提高回贈或按樽費有損消費者荷包，羊毛出自羊身上，從飲品生產商口袋要來的回贈金額，最終會反映在零售價上。然而，這根本無視了國際間行之有效的「按樽制」，也誤導公眾對按樽邏輯的理解。

環保署前陣子就獎勵計劃諮詢環保團體，被連番追問回贈與按樽的差別，以及為何捨按樽取回贈？官員的答覆模稜兩可，彷彿企圖蒙混過關。

硬推回贈，如同要飲品商「嘔錢」，金額自然愈低愈令飲品商接納，但假如低價刺激不了回收，又有何意義？飲品商最終只會被罵漂綠和逃避環保責任，賠了夫人又折兵，划不來。

1元按樽費 回收率可逾7成

既不損害飲品商利潤，又不要求消費者作代罪羔羊，兼促進回收--真有一舉三得的做法嗎？大家應該買過玻璃樽牛奶：每個瓶子預付1元按樽費（遠高於斗零、1角呢），這個費用無論定作1元甚至更高，只要消費者乖乖退回瓶子，金額便會回歸大家的口袋，促進了回收，也無損生產商慳囊。按樽制既然適用於玻璃樽，我看不到為何不能用在塑膠飲品容器上，而且它在國際間普遍獲得良好效果，以平均約1元的按樽水平，達致7成以上的回收率。

回贈與按樽的金額縱使一樣，本質卻截然不同，若有人「差不多先生」上身當成同一回事，大家便要懂得分辨。

坊間正進行每個膠樽回贈5仙的試驗計劃，全港超過30個街角回收店及流動回收車参與，每月合共收集到約13萬個膠樽，佔每日膠樽棄置量的0.35%。我支持多做社區試驗以總結回收經驗，但若以此論斷回贈斗零有廣泛的回收效果，實在以偏概全。

筆者舉辦過有償回收膠樽計劃，亦長年關注膠樽政策議題，留意到積極參與低價回贈計劃者，以拾荒者和清潔工為主。可以說，在貧富懸殊的香港，5仙、1角對不少基層市民依然有吸引力；相對地，中產和富有階層則未必在乎，所以很多環保團體和環境諮詢委員會成員，都質疑1角的金額太低，更別說5仙了。

按金用於減塑 實現污染者自付

再說，中產或以上一族若在住處扔掉膠樽，拾荒者根本進入不了私人屋苑，更遑論拆開人家垃圾袋撿走膠樽。即使清潔工有心當「下欄」，也非所有物業管理公司容許這行為。如此，又該如何防堵這些膠樽落入垃圾桶、堆填區？把按樽費增至5角甚至1元，便能提高回樽誘因。再者，即使依然有人「唔志在」，把按金用於減塑，正正實現了污染者自付的精神。由公帑代污染者埋單找數的冤枉錢，我們已經付出太多了。

有人會說，不如先以5仙、1角作起點，若成效不彰，日後再調整金額？我想問的是，既然從一開始就是荒謬的不足，為何要等再議？況且政治現實真是那樣運作的嗎？以實施超過10年的購物膠袋收費而言，環保部門明知每個膠袋5角的徵費，減塑效果已經大大減退，整體膠袋棄置量持續上揚，然而最近的政策檢討，始終不敢、不願提出調高費用。更沉重的例子是，香港水費長期偏低，政府要持續作出大幅度補貼，浪費公帑之餘，也縱容公眾和工商界不惜水。想調整至合理水價？過去25年來從未獲立法會認可。

環保署和民間組織一直說回贈好，卻從沒說出遠較按樽制優勝的理由。與其繼續和稀泥，不如提出理據，理性地討論問題。