全球首款樹葡萄果汁 SUIVIE登陸香港

全球也主張健康飲食，而首款營養價值豐富，蘊含巴西超級水果樹葡萄（Jabuticaba）的果汁SUIVIE現已登陸香港。樹葡萄源自巴西，跟巴西莓（Acai）有相似的深紫色，含有豐富抗氧化劑、鈣、鐵、鎂及

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