全球首款樹葡萄果汁 SUIVIE登陸香港 副刊版 2021/04/08 分享： 全球也主張健康飲食，而首款營養價值豐富，蘊含巴西超級水果樹葡萄（Jabuticaba）的果汁SUIVIE現已登陸香港。樹葡萄源自巴西，跟巴西莓（Acai）有相似的深紫色，含有豐富抗氧化劑、鈣、鐵、鎂及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕 今日 東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons 2021/04/07 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons Poem 峇里餐廳 全新春季特色薑黃飯 2021/04/07 Poem 峇里餐廳 全新春季特色薑黃飯 日本KITKAT高級系列Chocolatory朱古力登港 2021/04/02 日本KITKAT高級系列Chocolatory朱古力登港 奇華餅家╳Sanrio 推出小食禮盒套裝 2021/04/02 奇華餅家╳Sanrio 推出小食禮盒套裝 飲食資訊 巴西 薑 瑞士 熱量 果汁 HKTV