東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕

東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕及甜品系列，首次添加日本優質美顏膠原粉，以及配上輕盈清新的低糖食材麥芽糖醇，比一般蛋糕低50%糖份，讓大家有多個健康甜品選擇。Health and

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