東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕 副刊版 2021/04/08 分享： 東海堂推出全新Health and Beauty蛋糕及甜品系列，首次添加日本優質美顏膠原粉，以及配上輕盈清新的低糖食材麥芽糖醇，比一般蛋糕低50%糖份，讓大家有多個健康甜品選擇。Health and ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 全球首款樹葡萄果汁 SUIVIE登陸香港 今日 全球首款樹葡萄果汁 SUIVIE登陸香港 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons 2021/04/07 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons Poem 峇里餐廳 全新春季特色薑黃飯 2021/04/07 Poem 峇里餐廳 全新春季特色薑黃飯 日本KITKAT高級系列Chocolatory朱古力登港 2021/04/02 日本KITKAT高級系列Chocolatory朱古力登港 奇華餅家╳Sanrio 推出小食禮盒套裝 2021/04/02 奇華餅家╳Sanrio 推出小食禮盒套裝