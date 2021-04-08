堅毅是長跑基本條件，有堅毅才能完成馬拉松，但堅毅以外，還需甚麼才能以勝利姿態完成人生馬拉松？

金毛不僅是病人，是同事，也是朋友，初患病期間，整個部門都為他着心，團隊商量後，決定用最強手段爭取最高治癒機會，這包括化療和手術。路途艱苦，但金毛一笑置之，像是說放馬過來要跟這病一戰。這一役，金毛戰勝，捱過治療後，成功把所有腫瘤消除。

只可惜，惡瘤不久便復發，並比以前更兇更惡，醫生好不容易才勉強控制着病情，只是雖則病情受控，但癌指數CEA卻仍慢慢攀升。

「感覺如何，還好？」醫生每次都問。

「極好，好精神也能跑跑步。」金毛每次都正面回應。

醫生繼而不好意思地說：「但指數仍在升。」而他總是笑笑說：「不打緊，我們繼續治療，遲些會改善。」病人安慰醫生絕非常見，全因金毛思想正面，才有此情境。

就是到了最後日子，他仍安慰愁臉醫生，說：「不打緊，我已很感激，知道你們已盡力，真是無所謂。」說後還主動拍照，帶着笑臉豎起大拇指俾個Like，一副勝利姿態。這刻的金毛已是呼吸困難，躺在床上感覺已像在跑長跑般氣喘，而他仍能安然面對，這份豁開去的勇氣令人慨歎。

帶着勇氣和正能量，走好人生馬拉松。

走得極好的金毛，好走了！