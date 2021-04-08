Arianna Huffington於2005年創辦《Huffington Post》，該報已發展成美國最大數碼媒體之一。日理萬機的她，有日因為過度勞累，產生幻覺摔倒，頭撞桌子，不僅下巴損傷，連眼睛也縫了好幾針，整個人倒在血泊之中。此後，她意識到自己原來一直在勞役自己的身體，為了追逐「成功」，不斷疲累地工作，終於搞垮健康。

2016年，她宣布退任《Huffington Post》職務，全情投入睡眠健康事業，教人如何避免「職場透支」（workplace burnout），勸人好好睡覺。職場人長期虛耗大腦卻不讓它有淨化、充電和重組的機會，是自我加速腦筋「死機」的可能性。

認識很多職場強人，都有失眠問題。有朋友說，覺得睡覺「很嘥時間」（?!）；又有女強人朋友長期放電話和筆記簿在床頭，以便「晚上有人急call」又或「瞓瞓吓突然諗起工作事項可馬上記低」……可以想像這位朋友睡眠質素極差。對，她是長期失眠的。一個意識和潛意識層面上都不願睡覺的人，是不會有覺好瞓的。

熬夜和睡眠不足，是自律神經的大敵。日本醫師小林弘幸指出：「單單睡眠不足，就足以讓人的自律神經失衡。」夜間本來是副交感神經發揮的時間，但硬要熬夜，即等如強迫或透支負責刺激與戰鬥或逃跑反應的交感神經繼續運作，那負責身體休息時和消化時的副交感神經，則被長期遏制，自律神經就會失調。長期劣質睡眠（失眠、難以入睡或只能淺睡），對心理和生理健康皆受損，包括：注意力降低、決策能力差、缺乏動力、沮喪感增加、注意力範圍縮窄、增加心血管和腎臟問題的風險、干擾生長激素分泌、免疫力下降等，百病叢生。

健康，不要等失去了才懂得珍惜。