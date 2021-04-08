養寵物責任大 亂跟潮流恐變傷害

一部以天竺鼠為主題的日本動畫，令本港市民飼養天竺鼠的興致大增。市民總會因潮流緣故，一窩蜂領養或購買，但棄養潮亦會隨即而來，市民需尊重生命，考慮有否能力飼養寵物。

日動畫帶動 天竺鼠成新寵

定格動畫《天竺鼠車車》風靡各地，皆因天竺鼠車造型甚為可愛。在本港，市民除了在淘寶網購活天竺鼠，市面上有賣天竺鼠的寵物店亦紛指「缺貨」。

愛護動物協會（愛協）更表示，今年1月被領養天竺鼠多達14隻，較去年12月多逾1倍，有關查詢亦較以往增加。

每逢熱門影視作品面世，港人總會有飼養作品內寵物品種的興致，愛協過去曾表示有關金毛尋回犬的電影上映後，會導致更多人飼養此類犬隻。但除了影視作品，生肖與年份亦可成為飼養某類寵物的原因，例如狗年養狗、復活節樣兔子等。

熱度退卻後 掀寵物棄養潮

不過，三分鐘熱度退卻後，不少寵物迎來的便是被遺棄。愛協數字顯示，2006年狗年過後的首兩個年度內，每年都有逾200隻狗遭棄養，較其他年份高出3成，而4月的復活節過後，7月便可見到棄養兔子的數量倍增。

天竺鼠被棄養的問題在外地已冒出苗頭。《天竺鼠車車》在台灣熱度不弱於本港，當地也有不少人跟風飼養天竺鼠，新北市今年2月有飼主因嫌天竺鼠太黏人，將其丟棄在運動場，被當局聯絡後辯稱是一時衝動，後來已退回給寵物店。同樣的問題也在本港出現，或者是遲早的事。

台灣有動物保護處執法，本港的寵物棄養則相形見拙。港府早已提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，引入「謹慎責任」，增加對虐待、不當照顧及棄養動物行為的監管與提高有關罰則，但礙於社會事件而未能在最近立法會期內通過。

「第一難養」 潮濕易染皮膚病

市民或以為天竺鼠可愛又容易養，但fb群組「天竺鼠香港站」管理員Summer強調，天竺鼠是眾多寵物中「第一難養」，天竺鼠較易在本港潮濕環境下感染皮膚病、肺炎等疾病，它們患病後腸胃系統可能停止運作，最嚴重情況下一兩日便會死亡，而坊間懂得醫治天竺鼠的獸醫不多，且收費昂貴。

天竺鼠對糧食及居住環境亦有頗為嚴格的要求（見表），照顧不當可引致腸胃、口腔健康受損，且壽命一般長達8至12年，這對飼養者而言絕非兒戲。

飼養寵物不應該盲目跟風，需考慮自身條件與耐性，再作出對生命的承諾。