善用現有兩疫苗 慎思引進新針劑

牛津/阿斯利康疫苗面世以來一波三折，爭議不絕，最新在血栓陰霾下出於「嚴謹審慎」，煞停了兒童測試。有港府專家顧問指，本地既有的兩款疫苗已足以全民接種，表明不建議採購這款或有安全隱患、對南非毒株低效的針劑。相反，復星/BioNTech的復必泰復打以來反應踴躍，未見市民猶豫，當局的首務是提升手上疫苗的接種率，眼下尚有餘裕慎思能否和應否放棄阿斯利康，引進市面其他針劑、以至第二代產品。

阿斯利康風波 歐韓只打長者

中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，港府最初預訂疫苗須分散投資，但現已有足夠資料，應考慮阿斯利康對南非毒株僅得1成保護率，不甚理想，而且近日針劑惹來血栓疑惑，加上暫未有變種病毒流入本地社區，科興和復必泰足可應付，毋須急購第3款疫苗，可稍後才買其他針劑。

阿斯利康的血栓風險應該不高，黃種人本身罹患此病的概率亦僅約歐美人士的1成至2成，惟血栓與針劑的因果關係暫時未有定論，勉強引入始終難望反應熱烈。

歐盟多國原本出於數據不足，決定不讓長者施打阿斯利康，近日以年輕女子血栓個案較多，改弦易轍只供年長人士接種，南韓昨天起亦暫停為60歲以下人士打針。各地目前廣見「甩底潮」，如法國便有不少接種中心被迫提早關門。

即使在未錄血栓個案的加拿大，民眾對阿斯利康一樣最欠信心，甚至大幅差過仍未開打的強生疫苗。在台灣，政府只得阿斯利康一款疫苗約32萬劑可用，惟至今不足2萬人接種，已有輿論憂慮過期前無法用盡，平白浪費。

雖然公眾反應普遍欠佳，阿斯利康的供應依然緊絀，澳洲近日與歐盟圍繞出口限制不停駁火，南韓日前亦不排除禁制外銷。際此亂局，本港食衞局剛表示，藥廠尚未申請緊急使用，市民和傳媒均非常關注，當局究竟能否和會否叫停12月公布的750萬劑預購協議。

打新冠持久戰 研發採購兼顧

事實上，復必泰解決包裝問題復打數天以來，甚難預約，前天單日已近3萬人接種，人數甚至超過煞停前。港府刻下要認真思考如何善用手上數據，找出最慢熱的階層或地區等，重點宣傳講解兩款疫苗，尤要推動步伐有點放緩的科興，竭力提升整體接種率。

新冠肺炎今後恐演變成近似流感的風土病，港府更要做好準備，未來隨時要因應毒株變異興衰，開打不同針劑，又或補打加強劑。由於各大藥廠明年應已收集到足夠安全劑量數據，可為大部分兒童打針，剛暫停測試的阿斯利康，怕更相形見絀。

全球正研發超過250款新冠疫苗，當中82種展開了臨床測試，包括港大已在第二期實驗的噴鼻式疫苗，有幾款更快將應市。為應付新冠持久戰，港府要進一步支援自家疫苗和廠房，也要綜合降低傳染、應對不同毒株、儲存要求、所需劑數等因素，選購最合適的新款針劑，但要撲滅眼前尚未止熄的戰火，確保手上的復必泰和科興疫苗發揮最大效用，顯然最為迫在眉睫。

責任編輯：黃鑠安