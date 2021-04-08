Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 行政人員版 2021/04/08 分享： 不少車主都有使用Google Maps導航，為了方便車主同步操控，Google去年底推出Google Assistant駕駛模式。車主駕駛時可以一邊用導航，一邊用語音操控音樂播放，或發出指令接聽電話等 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Spotify Mixes 新個性化播放列表 今日 Spotify Mixes 新個性化播放列表 fb五億用戶資料外洩 輸入電郵查有否中招 2021/04/07 fb五億用戶資料外洩 輸入電郵查有否中招 Yahoo知識+ 下月4日正式關閉 2021/04/07 Yahoo知識+ 下月4日正式關閉 初代Xbox 360遊戲等 登錄微軟xCloud 2021/04/02 初代Xbox 360遊戲等 登錄微軟xCloud Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用 2021/04/02 Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用 Google Maps Google Assistant Google 商業 科技行業 科技軟件 美國 英國 導航 IT技術