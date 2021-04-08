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Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶

行政人員版 2021/04/08

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不少車主都有使用Google Maps導航，為了方便車主同步操控，Google去年底推出Google Assistant駕駛模式。車主駕駛時可以一邊用導航，一邊用語音操控音樂播放，或發出指令接聽電話等

...

欄名 : 科技新知

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