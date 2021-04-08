Spotify Mixes 新個性化播放列表 行政人員版 2021/04/08 分享： 音樂串流平台Spotify宣布推出全新個性化播放列表系列Spotify Mixes，該系列將會持續把推算用戶會喜歡的歌曲，新增至播放列表中。 全球的免費和Premium用戶，現在可以收聽3個全新合輯分類 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 今日 Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 fb五億用戶資料外洩 輸入電郵查有否中招 2021/04/07 fb五億用戶資料外洩 輸入電郵查有否中招 Yahoo知識+ 下月4日正式關閉 2021/04/07 Yahoo知識+ 下月4日正式關閉 初代Xbox 360遊戲等 登錄微軟xCloud 2021/04/02 初代Xbox 360遊戲等 登錄微軟xCloud Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用 2021/04/02 Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用 Spotify Spotify（美：SPOT） 科技行業 科技軟件 IT技術 音樂 歌曲 串流 商業