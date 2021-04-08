  • 23°C
香港時間 : 2021408日 (四) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Spotify Mixes 新個性化播放列表

行政人員版 2021/04/08

分享：

音樂串流平台Spotify宣布推出全新個性化播放列表系列Spotify Mixes，該系列將會持續把推算用戶會喜歡的歌曲，新增至播放列表中。

全球的免費和Premium用戶，現在可以收聽3個全新合輯分類

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶
今日
Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶
fb五億用戶資料外洩 輸入電郵查有否中招
2021/04/07
fb五億用戶資料外洩 輸入電郵查有否中招
Yahoo知識+ 下月4日正式關閉
2021/04/07
Yahoo知識+ 下月4日正式關閉
初代Xbox 360遊戲等 登錄微軟xCloud
2021/04/02
初代Xbox 360遊戲等 登錄微軟xCloud
Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用
2021/04/02
Tinder「跨國護照」 會員本月免費使用
Spotify Spotify（美：SPOT） 科技行業 科技軟件 IT技術 音樂 歌曲 串流 商業

上一篇文章

Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶

下一篇文章

家族辦公室 瞄準港富豪傳承需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？