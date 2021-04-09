生產力局助企業研發電單車電子燃油噴射系統　以兼容性和性價比搶佔市場

全球對環保的意識日益提升，對污染源的監管因而漸趨嚴謹，其中汽車的廢氣排放問題，已是多年來全球關注的議題。歐美、中國內地對汽車廢氣排放標準各有不同的要求，不少電單車品牌更已自行開發電子燃油噴射技術（Electronic fuel injection、EFI）取代效率較低的機械燃油噴射技術，去滿足各國對廢氣排放標準的需要。從事本地電單車貿易多年的星科有限公司，早已意識到市場變化，2010 年已自行研發一套低成本的電子燃油噴射系統（簡稱「電噴系統」）拓展業務，及後與香港生產力促進局（生產力局）轄下之汽車科技研發中心 (APAS)合作研發「新一代先進的電單車電子燃油噴射系統」，令其完善至符合最新的電單車國四、歐四標準。項目除申請了香港特區政府創新科技署的創新及科技基金外，更成功申請該署的「公營機構試用計劃」，在研發之外，也收推廣之效。

由貿易到研發 主動出擊適應市場變化

星科有限公司原本從事本地電單車貿易，董事總經理丁偉翔坦言，由貿易轉向研發，是因為純銷售市場的限制愈來愈多，又看準未來市場對廢氣排放的要求只會更嚴格，遂投資研發低成本的電噴系統，使其用於不同的電單車產品上，以擴展業務。「事實也證明我們的決定正確，在我們研發成功不久後，幾個主流日本電單車車廠已宣布會為其產品換上電噴系統。」

▲ 星科有限公司原本從事本地電單車貿易，董事總經理丁偉翔坦言，為了適應未來市場變化而研發和開拓新業務。

星科有限公司早在 2010 年已自行研發一套低成本的電噴系統，惟未達完善，是以及後與汽車科技研發中心進行「新一代先進的電單車電子燃油噴射系統」的研發工作。由於研發規格和投資額大，項目需歷時 4 年多分 2 階段研發。先於 2015 年打造設計第一代電噴系統原型，滿足國三以及歐三排放標準，並於 2017 年測試及試行生產，在內地及海外的各項檢測中獲得了優異的成績。至 2018 年成功完成了第二階段研發，推出第二代電噴系統滿足更嚴格的國四和歐四排放標準，最終在 2019 年中正式推出市場，產品已賣至中國內地、台灣、東南亞等地區，雖然2020年受疫情影響，產品銷量仍然維持穩定規模。丁偉翔表示，如將來海外市場銷量持續增加，亦打算利用香港免關稅，以及進出口便利的優勢，把部分生產設計業務於香港完成。

▲ 電噴系統開發涉及多個環節，除了部分零部件要重新設計，晶片設定和測試可說會更重要的一環。

▲ 要達到國內和歐美的廢氣排放標準，非改動一兩個部件可以完成，還要經過反覆測試和微調才能達標。

集成本低、效率高、靈活性大三項優勢

執行研發的汽車科技研發中心總經理潘志健博士表示過程中遇上的困難不少：「電噴系統技術由主要的國際品牌掌握，香港甚至國內的相關技術和經驗不多。汽車科技研發中心雖然具備電子系統和零部件開發經驗，但初期難免還是要摸象過河。」電噴系統的基本原理，就是利用電子模組通過不同的傳感器收集數據，如引擎轉速、空氣流量等，經計算後控制燃油及空氣的供給量，確保燃料在最佳的空氣燃料混合比例下達至完全燃燒，從而減少廢氣排放。整個系統除涉及多個零部件的開發外，作用控制的電子模組無疑是重點。「第二代電噴系統已開始採用了先進的控制算法，以實現最佳的空氣燃料比，以達到國四、歐四的排放標準，而透過定制的電噴系統標定軟件，電噴系統可以輕易調校並用於不同排量的電單車引擎上。」

▲ 汽車科技研發中心總經理潘志健博士表示電噴系統技術由主要的國際品牌掌握，香港甚至國內的相關技術和經驗不多，所以開發前期面對的困難不小。

對比起其他電單車品牌自家研發的電噴系統，星科的「新一代先進的電單車電子燃油噴射系統」有著成本低、效率高、靈活性大三方面優勢。先是星科於重慶市有自己的廠房，又有本業的銷售網絡，加上技術由自己掌握，可以更容易控制成本。其第二代電噴系統用上先進的控制算法後，排放效能優於原來的排放標準70%。加上定制化的電噴系統，可輕易安裝於不同排量的電單車引擎，令其銷售層面可以更廣。其電噴系統還配備了先進的車載診斷系統 (OBD) 與藍牙模組，以便駕駛者可輕易檢查電單車的狀態，診斷車輛故障問題並作出即時維修保養。

▲ 電噴系統中，控制芯片無疑是核心，第二代電噴系統已開始採用了先進的控制算法，排放效能優於原來的排放標準70%。

成功申請「公營機構試用計劃」 助拓展本地市場



現時中國國內電單車年產量大約為 600萬部 ，其中400萬部已裝電子燃油噴射系統，採用外資電噴系統約為300萬台，採用國產電噴系統約為100萬台。星科的「新一代先進的電單車電子燃油噴射系統」推出的短時間內，已安裝於當中的 4 萬部電單車，即佔國產電噴系統份額的4％。丁偉翔期望未來會有雙位數的升幅，短期內可達 10％ 的市場佔有率，並進一步開拓香港市場。項目亦成功申請「公營機構試用計劃」，在研發之外，也收推廣之效，並進一步開拓香港市場。

關鍵部件獲多項專利 未來圖以研發開拓氫燃料車市場

四年的研發，投資額不小。在生產力局協助下，「新一代先進的電單車電子燃油噴射系統」通過汽車科技研發中心申請了創新及科技基金，資助近 50％ 的研發成本。丁偉翔續說：「資金和開發時間外，生產力局同時提供一站式的推廣和試用計劃建議，也是我們選擇跟生產力局合作的原因。」現時「新一代先進的電單車電子燃油噴射系統」已完成研發，並由生產力局協助取得了關鍵部件的多項專利（包括中國專利及美國專利）。未來星科希望在氫燃料上更多發展，並已跟生產力局商討進一步的研發項目，達致更環保和高效能。

▲ 電噴系統開發涉及多個環節，不少零部件要重新設計，而生產力局協助取得了關鍵部件的多項專利（包括中國專利及美國專利）。

（資料由客戶提供）