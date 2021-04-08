生產力局助研發電單車電子噴射系統　以價錢、兼容性搶佔市場

全球對環保的意識日益提升，對污染源的監管因而漸趨嚴謹，其中汽車的廢氣排放問題，已是多年來全球關注的議題。歐美、中國內地對汽車廢氣排放標準各有不同的要求，不少電單車品牌更已自行開發電子控制燃油噴射技術（Electronic fuel injection、EFI）取代效率較低機械燃油噴射技術，去滿足各國對廢氣排放標準的需要。從事本地電單車貿易多年的星科有限公司，早已意識到市場變化，2010 年已自行研發一套低成本的電子燃油噴射系統拓展業務，及後與香港生產力促進局（生產力局）轄下之汽車科技研發中心 (APAS)合作研發「新一代先進電單車電子噴射系統」令其完善至乎合歐三、歐四標準。項目除申請了創新科技署的創新及科技基金外，更成功申請該署的「公營機構試用計劃」，鼓勵電單車車廠的商會客戶認購產品，在研發之外，也收推廣之效。

由貿易到研發 主動出擊適應市場變化

星科有限公司原本從事本地電單車貿易，董事兼執行長丁偉翔坦言，由貿易轉向研發，是因為純銷售市場的限制愈來愈多，又看準未來市場對廢氣排放的要求只會更嚴格，遂投資研發低成本的電子噴射系統，使其用於不同的電單車產品上，以擴展業務。「事實也證明我們的決定正確，在我們研發成功不久後，幾個主流日本電單車車廠已宣布會為其產品換上電子噴射系統。」

星科有限公司早在 2010 年已自行研發一套低成本的電子噴射系統，惟未達完善，是以及後與APAS執行「新一代先進電單車電子噴射系統」的研發工作。由於研發規格和投資額大，項目需歷時 4 年多分 2 階段研發。先於 2015 年打造設計第一代電噴系統原型，滿足國三以及歐三排放標準，並於 2017 年測試及試行生產，在內地及海外的各項檢測中獲得了優異的成績。至 2018 年成功完成了第二階段研發，推出第二代電噴系統滿足更嚴謹的國四和歐四排放標準，最終在 2019 年正式推出市場，產品已賣至中國內地、台灣、東南亞等地區。

研發期達4年之久 具成本低、效率高、靈活性大三項優勢

開發期達 4 年之久，執行研發的 APAS 總經理潘志健博士表示過程中遇上的困難不少：「電子噴射系統技術由主要的國際品牌掌握，香港甚至國內的相關技術和經驗不多。APAS 雖然具備電子系統和零部件開發經驗，但初期難免還是要摸象過河。」電子噴射系統的基本原理，就是利用電子模組通過不同的傳感器收集數據，如引擎轉速、空氣流量等，經計算後控制燃油及空氣的供給量，確保燃料在最佳的空氣燃料混合比例下達至完全燃燒，從而減少廢氣排放。整個系統除涉及多個零部件的開發外，作用控制的電子模組無疑是重點。「第二代電噴系統已開始採用了先進的控制算法，以實現最佳的空氣燃料比，以達到國四、歐四的排放標準，而透過定制的電噴系統標定軟件，電噴系統可以輕易調校並用於不同排量的電單車引擎上。」

對比起其他電單車品牌自家研發的電子噴射系統，星科的「新一代先進電單車電子噴射系統」有著成本低、效率高、靈活性大三方面優勢。先是星科於重慶市有自己的廠房，又有本業的銷售網絡，加上技術由自己掌握，可以更容易控制成本。其第二代電噴系統用上先進的控制算法後，排放效能優於原來的排放標準70%。加上定制化的電噴系統，可輕易安裝於不同排量的電單車引擎，令其銷售層面可以更廣。其電噴系統還配備了先進的車載診斷系統 (OBD) 與藍牙模組，以便駕駛者可輕易檢查電單車的狀態，診斷車輛故障問題並作出即時維修保養。



成功申請「公營機構試用計劃」 助拓展本地市場



現時中國國內電單車年產量大約為 600萬部 ，其中400萬部已裝電子噴射系統，採用外資電噴系統約為300萬台，採用國產電噴系統約為100萬台。星科的「新一代先進電單車電子噴射系統」推出的短時間內，已安裝於當中的 4 萬部電單車，即佔國產電噴系統份額的4％。丁偉翔期望未來會有雙位數的升幅，短期內可達 10％ 的市場佔有率，並進一步開拓香港市場。項目亦成功申請「公營機構試用計劃」，針對電單車車廠的商會，並鼓勵該會的客戶認購產品。未來亦可望推廣給其他政府部門使用。



關鍵部件獲多項專利 未來圖以研發開拓氫燃料車市場

四年的研發，投資額不小。在生產力局協助下，「新一代先進電單車電子噴射系統」通過 APAS 申請了創新及科技基金，資助近 50％ 的研發成本。丁偉翔續說：「資金和開發時間外，生產力局同時提供一站式的推廣和試用計劃建議，也是我們選擇跟生產力局合作的原因。」現時「新一代先進電單車電子噴射系統」已完成研發，並由生產力局協助取得了關鍵部件的多項專利（包括中國專利及美國專利）。未來星科希望在氫燃料上更多發展，並已跟生產力局商討進一步的研發項目，達致更環保和高效能。



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星科有限公司原本從事本地電單車貿易，董事兼執行長丁偉翔坦言，為了適應未來市場變化而研發和開拓新業務。



電子噴射系統開發涉及多個環節，除了部分零部件要重新設計，晶片設定和測試可說會更重要的一環。



圖cap4：電子噴射系統開發涉及多個環節，不少零部件要重新設計，而生產力局協助取得了關鍵部件的多項專利（包括中國專利及美國專利）。



圖hkpc_Dr Poon：APAS 總經理潘志健博士表示電子噴射系統技術由主要的國際品牌掌握，香港甚至國內的相關技術和經驗不多，所以開發前期面對的困難不小。



圖cap_5、圖cap_7：要達到國內和歐美的廢氣排放標準，非改動一兩個部件可以完成，還要經過反覆測試和微調才能達標。



圖ECU-chip：電噴系統中，控制芯片無疑是核心，第二代電噴系統已開始採用了先進的控制算法，排放效能優於原來的排放標準70%。



（資料由客戶提供）