荃灣廣場綠藝空中花園 20米打卡牆觀賞熱帶植物 副刊版 2021/04/09 分享： 近年園藝逐漸在港流行，不少人對種植愈感興趣，仙人掌、多肉植物等變成了潮流指標。觀賞植物，也未必一定要到公園或郊外去。荃灣廣場聯乘本地品牌Greenology，將戶外花園打造成綠藝樂園，設有多個打卡位， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 深入村落觀免費展覽 探索深井社區文化及歷史 2021/03/27 深入村落觀免費展覽 探索深井社區文化及歷史 遊走大坑虎豹別墅 舊宅活化樂圃見識豪門風采 2021/03/20 遊走大坑虎豹別墅 舊宅活化樂圃見識豪門風采 日本人氣插畫家Keigo首個大型裝置 櫻花樹下厭世鱷魚先生超靚打卡位 2021/03/19 日本人氣插畫家Keigo首個大型裝置 櫻花樹下厭世鱷魚先生超靚打卡位 春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛 2021/03/19 春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛 東涌河紅樹林生態遊 賞彈塗魚招潮蟹鹵蕨林 2021/03/13 東涌河紅樹林生態遊 賞彈塗魚招潮蟹鹵蕨林 荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza 植物品種 商場活動 商場