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荃灣廣場綠藝空中花園 20米打卡牆觀賞熱帶植物

副刊版 2021/04/09

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近年園藝逐漸在港流行，不少人對種植愈感興趣，仙人掌、多肉植物等變成了潮流指標。觀賞植物，也未必一定要到公園或郊外去。荃灣廣場聯乘本地品牌Greenology，將戶外花園打造成綠藝樂園，設有多個打卡位，

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欄名 : 本地遊

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