日本豪斯登堡全新園區 聯乘NAKED炮製光影打卡位

暫別日本一年多，當地的大型主題樂園也相繼新增了新景點。位於九州長崎的豪斯登堡，亦有全新園區「光之幻想城」登場，剛於3月20日開幕。園區內猶如一個光影幻想世界，有多個注目打卡位，不妨先在網上欣賞。

原定於

...