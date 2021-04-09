日本豪斯登堡全新園區 聯乘NAKED炮製光影打卡位 副刊版 2021/04/09 分享： 暫別日本一年多，當地的大型主題樂園也相繼新增了新景點。位於九州長崎的豪斯登堡，亦有全新園區「光之幻想城」登場，剛於3月20日開幕。園區內猶如一個光影幻想世界，有多個注目打卡位，不妨先在網上欣賞。 原定於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶 2021/04/08 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 設計互動式地圖如現場參觀瑰寶 全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 2021/03/30 全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態 2021/03/26 深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態 「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計劃 草間彌生+妹島和世設計東京亭子 2021/03/23 「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計劃 草間彌生+妹島和世設計東京亭子 宮崎縣 x Sushi Zo期間限定廚師發辦 超豪20道菜嘗當地海鮮食材 2021/03/12 宮崎縣 x Sushi Zo期間限定廚師發辦 超豪20道菜嘗當地海鮮食材 日本 九州 主題樂園 旅遊資訊