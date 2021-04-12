人大會議勾畫發展重點　利好中國市場發展前景

重要提示︰投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩富時中國A50 ETF（「ETF」）章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

•ETF旨在追蹤一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。

•ETF旨在提供於扣除費用及開支之前與富時中國A50指數（「基礎指數」）表現非常接近之投資回報。

• 一般而言，投資於新興市場（如A 股市場）可能涉及更大的風險，如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。與發展較成熟的市場相比，A股市場可能更顯波動及不穩定。ETF 主要投資於中國內地，可能須承受較採取多元化投資策略基金較大的波動。以上提及之風險可能會對ETF有不利影響。

• ETF可能需要承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。

• ETF受QFII及╱或RQFII投資適用之中國內地限制及規定，及中國適用之法律、規則及規例所限，或會變更，而該些變更可能產生潛在具追溯效力的影響。ETF可能不能利用QFII及╱或RQFII額度如QFII及╱或RQFII被撤消、終止或廢止，或任何重要營運商破產、不履行責任或被取消資格，因為ETF可能被禁止進行相關證券交易和匯出資金。

•股票市場交易互聯互通機制的相關法規或規定或會變更。股票市場交易互聯互通機制需要承受額度限制。股票市場交易互聯互通機制交易被暫停，ETF投資於A股的能力將受不利影響。

• ETF 目前並沒有就二零一四年十一月十七日或之後源自CAAP、QFII 或RQFII 投資，或源自股票市場交易互聯互通機制投資之資本收益作出預扣稅（即「資本增益稅」）撥備。就ETF於中國的投資的資本收益而言，目前有關於中國稅收法律，規例和慣例方面的風險和不確定性，這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響，由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。

•所有基金單位將僅以基礎貨幣（人民幣）收取分派。管理人可酌情決定以ETF的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。

•如基金單位持有人並無人民幣賬戶，基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由人民幣轉換成港元或任何其他貨幣相關的費用及收費; 以及(ii) 與用人民幣以外辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。

• 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動，因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。

全國人大會議上月順利舉行完畢，總理李克強發表政府工作報告¹，表示2021年經濟增長目標為6%以上，並會建構「國內大循環為主體、國內國際雙循環」的新發展格局。

2021年是十四五規劃的開局之年，工作報告亦勾畫了當中的主要目標，傳遞了中國的改革方向和發展願景。首先，貨幣政策將繼續保持穩健，為實體經濟提供精準支持，為企業營造良好的營商環境。

聚焦創新科技內需市場

其次，聚焦創新科技對中國高質量發展的驅動作用，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，通過財政、稅收、金融等多項措施提升科技創新能力，包括增加基礎研究投入、用稅收優惠機制激勵企業加大研發等。

至於釋放內需市場潛力方面，報告提出多項零售業的創新發展，例如推進綫上綫下更廣更深的融合，推進內外貿易產品同綫同標同質，發展健康、文化、旅遊、體育等服務消費等，同時報告也強調繼續增進民生福祉，以提高居民消費能力，達致釋放內需的目標，使各行各業受惠，企業增長潛力將不容忽視。

中國市場有很多具有投資價值的企業，投資者未必有時間分析每一間企業的增長潛力，因此，投資者可選擇與中國市場相關的投資產品，iShares安碩富時中國A50 ETF（02823）是其中一個好選擇。它追蹤一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數，透過RQFII、滬港通以及深港通，以實物方式投資中國A股，可望達致更佳的追蹤效果。

iShares安碩富時中國A50 ETF（02823）的資產管理規模約達22億美元²，是其中一隻最大及成立時間最長的中國內地境外上市中國A股ETF，具有流動性較高及買賣差價較小的交易特性。而且其每年只收取0.35%全包管理費，為一眾以實物方式投資的中國A50 ETF中最低，並沒有額外委託費、指數許可費或其他費用，費用架構透明簡單³。過去一年，iShares安碩富時中國A50 ETF（02823）升幅高達39%⁴。

iShares安碩經驗豐富 實力雄厚

比起單一投資某隻股票，ETF是一種旨於跟蹤市場、指數或資產的投資工具，當投資者選購iShares安碩富時中國A50 ETF（02823），即等如投資於中國A股市場多隻不同行業的上市股票，而並非投資於單一行業或單一企業，有助分散及降低風險。

ETF設有明確的投資目標及投資策略，每日披露持倉，具有高透明度的特點，並可隨時於交易時間内在市場買賣，流通性高。此外，與投資於相同市場或資產的基金相比，ETF的管理費用一般也較低，具有更佳成本效益。

iShares安碩累積超過20年的專業經驗，截至2020年12月31日止，在全球提供超過900項ETF產品，為客戶管理的資產總值約達2.67萬億美元，雄厚實力足以增加投資者的信心。貝萊德作為可信賴的投資機構，為iShares安碩的基金產品提供專家組合和風險管理服務。

要了解更多iShares安碩富時中國A50 ETF（02823）的資訊，請按此即瀏覽。

¹ 資料來源：http://www.npc.gov.cn/npc/kgfb/202103/4ce7f589a4c943b099d63f9f498bbb44.shtml，截至2021年3月21日。

² 基金資產淨值總額達人民幣14,542,542,685，即相當於約22億美元。資料來源：貝萊德，截至2021年3月26日。

³ 資料來源：彭博及貝萊德，截至2021年3月19日。有別於透過滬港通及深港通或RQFII買入個股，ETF投資者毋須支付額外佣金、手續費及印花稅。有關各項費用及收費的詳盡資料，請參閱基金銷售文件。

⁴ 資料來源: 貝萊德; 截至2021年3月31日。 基金上市日期為2004年11月15日。基金年度回報為：

2021年初至今：-2.68%

2020年：24.69%

2019年：40.48%

2018年：-20.10%

2017年：32.63%

2016年：-2.81%

詳情請參閲 https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251797/ishares-ftse-a50-china-index-etf#chartDialog。

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。有關數據顯示iShares安碩基金在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。

免責聲明

上述iShares 安碩基金表現僅作參考之用。 投資涉及風險，包括可能損失本金。過往業績並不代表將來的表現。投資表現按時期內的資產淨值計算，股息再作投資。投資表現按iShares 安碩基金的基礎貨幣計算，包括持 續徵收的收費，但不包括投資者於香港交易所的交易成本。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅，較低的成交量，因此可能比投資成熟市場更易受損失。投資表現 按基礎貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可 能無法取回原本投資金額。個別股票價格/表現並不代表本基金的回報。指數回報僅供說明用途，並不代表實際iShares 安碩基金或iShares 安碩信託基金的表現。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。指數屬非管理式，投資者無法直接投資於指數。投資者應注意此基金與一般信託基金有所不同，只可以通過參與証券商申購贖回。 基金單位於香港交易所上市，並不保證單位具有一個流通市場。基金單位於香港交易所交易會產生經紀商佣金。此資料僅供參考用途，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何 iShares安碩基金，亦非因任何有關要約而擬備。iShares安碩基金並非由指數供應商營辦、贊許、發行、銷售或推廣。請參閱基金章程和產品資料概要，以了解風險因素等詳情。



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