記得年少時上家政堂，要學繡咕𠱸，首先要設計圖案，交功課時，老師巡查各人紙樣，有同學畫上如詩如畫的飄零燕style風景，老師點頭微笑，相當滿意。直到走到我身旁時，一怔並停步收起笑容，問：「這是甚麼？」答曰：「我的英文名字呀！」我邊沉醉於自己的設計中，邊跟老師分享：「我想用草書style喺咕𠱸中間繡出自己的英文名……」老師向來對我天馬行空式做家政、煮飯非常包容，但是今次實在難忍：「That's it？﹗你……設計這方面……要下點苦功……」這一下，卻煞停了我對設計天份的發掘。

若干年後，看到奢華品牌C字頭、D字頭、Y字頭，襯衫就是只把自己品牌名字印在中間，暗忖：「這不就是跟我當年齋繡自己個名上咕𠱸當交功課異曲同工嗎？！」望望價錢，幾萬銀一件，那瞬間，不得不承認，有丁點兒遺憾那麼快就放棄發掘自己的設計天份。

上周小米新logo發布會，品牌請了日本設計中心董事長、武藏野美術大學教授原研哉操刀，設計歷時3年，終於在3月30日面世。新logo甫出，即引起內地和香港熱話，皆因顏色跟字體一模一樣，唯一不同的，是把原本底色的四方形角，改成圓角，設計費埋單200萬元人民幣。內地網民把新舊logo並排，語帶幽默地叫人參加找不同遊戲，有網民甚表關心：「雷軍上當了，建議當場報警！」非常熱鬧。

我邊看邊跟友人說：「我當年上美術堂，所有功課都係咁上下，改下個角、畫多條邊等，多啲都無，原來咁樣就可以一單賺成200萬元！哎呀！點解我放棄呢！後悔呀！遺憾呀！揼心呀！」但聽雷軍這樣解釋：「這個設計師告訴我，它不僅是一個簡單的、形態的變化，而是一種內在的、精神氣質的升級。」友人即打趣問：「你交這樣的功課時，可以很堅定地對老師或客戶講出這樣『富內涵的理念』嗎？」「不能。」友人：「所以，我同你都收唔到200萬嘅設計費囉！」

只能說，設計呢家嘢，就單看我愈睇愈迷惘就可知，我確實毫無天份。