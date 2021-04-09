老人家帶着鄉音說：「我朋友個大佬，佢原本無病，打完疫苗過幾天便腳腫，跟着春袋（即陰囊）也腫起像鵝蛋般大，後來還爆了流血，入了醫院。」這是網上廣傳的聲音，也只是千百條有關疫苗的聲音其中較無稽的一宗。

當然不期望這老人家會明白Time and Causality（時間與因果）的哲學問題，用最簡單方法解說，A與B事件前後發生，並不代表A事件是引發B事件的主因，需要更多證據才能成立其因果關係。

近日，甚多傳媒報道有關疫苗的嚴重事件，例如：「62歲男士在街上呼吸困難送院後不治，去世前25日曾接種疫苗」，這般報道手法，輕易引導讀者作出「疫苗是猝死主因」的定論，不公平地忽略死者是否心血管病患者，主要死因很可能是心肌梗塞，25天前注射疫苗是否跟這事件無關。這是需要詳細驗屍報告才有分曉的，只是傳媒可能永遠不會報道這些主要細節。

根據科學觀點，有兩種方法可以證實其中因果關係。其一是大型三期比較性研究，一半接受疫苗，另一半接受安慰劑，比較兩組嚴重事故的多寡，便能知悉疫苗會否增加血栓塞等副作用。另一方法是有待社會上萬計市民接種後，再收集Real-world Data（真實數據），再跟過往歷史數據作比較，便能認定有否增加嚴重副作用。

時間和因果是兩碼子事宜，不容武斷。