國家科技發展方向 引導中港合作

中央政府於2020年底發表《2019年全國科技經費投入統計公報》，顯示在「十三五規劃」期間，國家研發經費投入總量每年遞增，2019年達至22,143.6億元人民幣，比前一年增加了12.5%，投入為GDP的2.23%，接近歐盟平均水平。總體而言，盡管過去5年環球經濟充滿不穩定因素，「十三五規劃」科技篇基本上全面達標，令科技工作者鼓舞。

中國大型科學項目 獲突破性成果

中國在科學探索工作上一直默默耕耘，「天問一號」火星探測器、「嫦娥五號」月球探測器、「奮鬥者」載人潛水器等大型科學項目取得突破性成果，全球矚目，而應用科學方面的成就也不遑多讓：在醫療方面，「方艙醫院」是新冠肺炎病毒爆發期間特別設計的臨時醫院，由一系列具有不同醫療或技術保障功能的方艙組合而成，在抗疫工作中大派用場，令國家能在很短時間內把疫情控制；在環保方面，完成污染防治的階段性任務；在保育方面，加大生態保護和建設的力度，包括長江、黃河、海岸帶等重要生態系統。

另外，政府大力推行數碼經濟，網上購物、在綫學習、居家辦公等數碼應用在去年疫情期間被市民廣泛地使用，國內外市民均獲益不淺。

在國際不明朗的大局下，中國近年在推行各項科技發展任務的過程中挑戰重重，不過中央政府並無半點鬆懈，堅持把任務做到最好，成效全國產、學、研各界有目共睹。與此同時，政府也不忘從過程中學習，找出工作不足之處，經分析後提出改善措施，為未來「十四五」科技工作鋪路，務求達至精益求精。

醫學界在疫苗研究工作上亦屢創佳績。疫苗除了能夠供給國民接種之外，中國更無條件地與其他國家分享，特別是發展中國家。新冠病毒全球肆虐，全球領悟到病毒可能與人類永遠共存，無法消滅，因此抗疫工作是持續不斷的，並且是全球性的問題，沒有任何一個經濟體可以獨善其身。中國一直倡議世界各國攜手構建「人類命運共同體」，在疫苗研發工作上願意與國際合作，分享成果，共同抗疫，這也是「十四五規劃」的重點任務。

促數碼經濟發展 完善管理制度

促進數碼經濟發展同樣是「十四五規劃」的重點。然而，從傳統實體經濟轉化為創新數碼經濟，牽涉不少非常態的考慮，殊不容易。過去幾年社會環境因素對中國推行數碼經濟是有利的，尤其是在疫情期間，例如很多企業（特別是跨國公司）為了維持社交距離，實施彈性上班、家居辦公等安排，充分體現「智慧辦公室」的便利。又例如，「點對點網絡借貸」（P2P Lending）以去中央化（Decentralization）及共享經濟（Shared Economy）模式，大大提升金融商務效率。

但數碼經濟引發顛覆性創新（Disruptive Innovation），衝擊傳統市場體制。以數碼金融領域為例，不少金融服務是由科技公司主導。創新科技無疑可以加快交易效率，但加速之餘企業也不能罔顧既定的治理規則，可是這類錯配的情況經常發生，在操作上構成莫大風險，導致用戶無辜蒙受損失。「十四五規劃」期間，中央政府將「着力提升發展質量效益，保持經濟持續健康發展」，首當其衝就是完善數碼經濟管理環境及制度，觀乎去年底螞蟻集團上市被煞停，便反映出國家在這方面的決心。

美打壓不斷 令華更重科技自主

中美貿戰近年如火如荼，美國政府不停出招打壓中國，加徵關稅、斷供先進芯片、禁止提供前沿科技等，打壓手段層出不窮，中興、華為、中芯國際、數字跳動等華資跨國巨擘皆是受害者，被嚴重打擊。美國的霸凌行為，令中國更深刻地體會到科技自主的重要性，必須自己親手打好關鍵核心技術攻堅戰，絕對不可把「卡脖子」技術假手於人。因此，「十四五」提出「制定實施基礎研究10年行動方案，提升企業技術創新能力」的方向。李克強總理在「兩會」所發表的《政府工作報告》中，也重點要求國家科研人員「以『十年磨一劍』精神在關鍵核心領域實現重大突破」。

筆者認為，本文針對國家科技發展方向的分析，會對香港科技工作者有一定幫助。再者，在港區國安法的保障之下，完善選舉制度的工作即將落實，香港社會便會回復安寧，經濟逐步復甦，屆時香港產、學、研各界可以集中精力，朝着「十四五規劃」的目標，深化與內地科創合作關係，打造香港成為國際創新科技中心。

▲ 中國在科學探索工作上一直默默耕耘，多個大型科學項目取得突破性成果。圖為「天問一號」火星探測器。（新華社資料圖片）