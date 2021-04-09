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珍貴琺瑯彩‧宮廷御用 福茗堂全新春季茶具

副刊版 2021/04/09

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冬去春來，在這生機勃勃的季節，衣服要換季以外，也不妨換上一套茶具，讓品茗時也能感受春暖花開的美態。福茗堂茶莊推出了多個系列茶具新品，包括名貴的琺瑯彩、宮廷御用款式等，達到以花頌茶、以茶賞花的境界。

「惠

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欄名 : Food

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