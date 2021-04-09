2星米芝蓮營致會館 全新嘗味菜單

每年頒發的米芝蓮也是香港飲食界的盛事，位於中環的精緻粵菜廳營致會館已經連續第三年獲得米芝蓮2星殊榮，餐廳行政總廚蕭顯志師傅特意推出米芝蓮盛宴嘗味菜單，由即日起至5月供應，蒐集了蕭師傅多年來備受追捧的招

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