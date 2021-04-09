2星米芝蓮營致會館 全新嘗味菜單 副刊版 2021/04/09 分享： 每年頒發的米芝蓮也是香港飲食界的盛事，位於中環的精緻粵菜廳營致會館已經連續第三年獲得米芝蓮2星殊榮，餐廳行政總廚蕭顯志師傅特意推出米芝蓮盛宴嘗味菜單，由即日起至5月供應，蒐集了蕭師傅多年來備受追捧的招 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 珍貴琺瑯彩‧宮廷御用 福茗堂全新春季茶具 今日 珍貴琺瑯彩‧宮廷御用 福茗堂全新春季茶具 Joel Robuchon x Perrier Jouet x LALIQUE 法式色香味奢華享受 2021/03/26 Joel Robuchon x Perrier Jouet x LALIQUE 法式色香味奢華享受 中環國金軒x The French Window推出嘗味餐單連餐酒配對 2021/03/12 中環國金軒x The French Window推出嘗味餐單連餐酒配對 把文學化成佳餚 細味愛玲宴 2021/03/12 把文學化成佳餚 細味愛玲宴 前日本領事館主廚掌舵 將軍澳南高級日式鐵板燒 2021/03/12 前日本領事館主廚掌舵 將軍澳南高級日式鐵板燒 餐廳 中環 菜式 魚 蝦 牛肉 米芝蓮 豬肉 魚 香檳