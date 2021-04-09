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置地廣場新潮點BELOWGROUND

副刊版 2021/04/09

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中環的置地廣場向來都是名店集中地，不過近日場內卻增添了一個風格完全不一樣的潮流地帶BELOWGROUND，顧名思義它就出現於地庫一層，除了有藝術品、古董錶，還有電玩、漫畫、古着等看似格格不入的項目，還

...

欄名 : Fashion

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