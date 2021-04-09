置地廣場新潮點BELOWGROUND 副刊版 2021/04/09 分享： 中環的置地廣場向來都是名店集中地，不過近日場內卻增添了一個風格完全不一樣的潮流地帶BELOWGROUND，顧名思義它就出現於地庫一層，除了有藝術品、古董錶，還有電玩、漫畫、古着等看似格格不入的項目，還 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Dior Chez Moi宅在家的時尚堅持 今日 Dior Chez Moi宅在家的時尚堅持 沒有一點佬味的dunhill 今日 沒有一點佬味的dunhill Mirror的高級白飯魚 2021/04/02 Mirror的高級白飯魚 專訪 TUMI 創作總監：每一款旅行箱 我都會親身試用 2021/03/26 專訪 TUMI 創作總監：每一款旅行箱 我都會親身試用 COMME des GARCONS SHIRT X 岳敏君 穿上傻笑人 2021/03/19 COMME des GARCONS SHIRT X 岳敏君 穿上傻笑人 粵海置地（00124） 中環 商場 消費種類 消費資訊 時裝服飾 時裝服飾種類 鐘錶 電玩手遊 任天堂