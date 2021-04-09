跨代電競「零距離」 銀髮族不再孤單

浸大聯同本地中學與社企推廣跨代電競活動，旨在促進世代之間的社交與理解。長者與電子遊戲看似不相融，實際上有研究顯示，電子遊戲對長者有不少好處，疫下更或是脫離孤獨的重要工具。

走進年輕人世界 學懂體諒

據報道，浸大、萬鈞匯知中學及靈實長者地區服務在疫情期間，推出長者電競培訓班，同時鼓勵學生與長者組隊及透過Zoom切磋電玩技巧，冀達到「社交有距離、關心零距離」。長者與學生將在今日（9日）進行比賽，有學生坦言佩服長者學打機的速度，亦有長者表示自己更能走進年輕人的世界及體諒他們。

本港一個銀髮電競隊去年備受電玩愛好者關注，她們取名「Special Mission」，不但拍過微電影《電競耆俠》，更曾贏得電競冠軍，過去亦曾獲「2019滙豐香港社區夥伴計劃」傑出創意大獎。隊員指除了能夠與時並進，更可發掘與年輕人的共同話題，與他們拉近距離，亦有成員表示自己因綫上遊戲，而能夠與外地的外甥有更多溝通。

大多數長者未必理解電子遊戲，乃至認為是不良玩意，但近年愈來愈多研究顯示，電子遊戲對長者有莫大裨益。除了運動類電子遊戲可讓長者在安全情況下，模擬進行各種體育活動外，加拿大蒙特利爾大學一項研究更發現，長者每周5日、每日30分鐘、連續至少6個月玩3D平台遊戲超級瑪利歐64，可增加腦部灰質，改善認知能力，效果優勝於彈鋼琴。

Zoom、FaceTime等視頻對話軟件在疫下成為保持社交的重要渠道，但生活話題終究會耗盡，尤其兒孫輩除了學習等瑣事，幾乎與長輩沒有共同話題。但在綫上聊天之餘同時進行其他活動，例如綫上遊戲，則更有助長幼共融。

邊打機邊聊天 生活添樂趣

微軟旗下的遊戲商Xbox在疫下推出Beyond Generations活動，目的是鼓勵年輕人與長者一邊打機一邊聊天，因年輕人在教長者如何操作電子遊戲角色及理解遊戲時，有助促進雙方互動與溝通，更有助避免獨居長者感到孤獨。

隨着愈來愈多熟悉科技的中年人步入老年，此類長幼共融或會更為常見。英國前年一項調查發現，55至64歲人士當中，多達42%不時玩電子遊戲，65歲以上人士中更有四分一人表示，曾在過去5年玩過電子遊戲。年輕人可嘗試更多鼓勵長者參與電玩，讓他們內心更年輕，及為疫下生活增添樂趣。

▲ 電競不單是年輕人玩意，對長者亦有不少好處，青年教長者如何操作電子遊戲角色及理解遊戲時，有助促進雙方互動與溝通。（資料圖片）