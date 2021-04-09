Android惡意軟件 冒Netflix盜卡資料 行政人員版 2021/04/09 分享： 最近有研究人員揭發一款Android惡意軟件，透過冒充Netflix程式來偷取信用卡等資料。 據Check Point Research研究人員發現，最近Google Play商店出現一款 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Signal在英測試 支援MobileCoin錢包 今日 Signal在英測試 支援MobileCoin錢包 Spotify Mixes 新個性化播放列表 2021/04/08 Spotify Mixes 新個性化播放列表 Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 2021/04/08 Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 fb五億用戶資料外洩 輸入電郵查有否中招 2021/04/07 fb五億用戶資料外洩 輸入電郵查有否中招 Yahoo知識+ 下月4日正式關閉 2021/04/07 Yahoo知識+ 下月4日正式關閉 科技行業 科技軟件 罪行 軟件 Netflix Android Google Play