Signal在英測試 支援MobileCoin錢包 行政人員版 2021/04/09 分享： 受到全球眾多用戶歡迎的Signal，近日發布beta測試版本，不但修復系統錯誤，更加入支援MobileCoin錢包的支付功能，目前該功能僅開放予英國用戶進行測試。 Signal與支付服務供應商 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android惡意軟件 冒Netflix盜卡資料 今日 Android惡意軟件 冒Netflix盜卡資料 Spotify Mixes 新個性化播放列表 2021/04/08 Spotify Mixes 新個性化播放列表 Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 2021/04/08 Google Assistant駕駛模式 陸續開放予全球用戶 fb五億用戶資料外洩 輸入電郵查有否中招 2021/04/07 fb五億用戶資料外洩 輸入電郵查有否中招 Yahoo知識+ 下月4日正式關閉 2021/04/07 Yahoo知識+ 下月4日正式關閉 Signal 電子支付 Fintech 英國 服務 商業