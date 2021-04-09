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Signal在英測試 支援MobileCoin錢包

行政人員版 2021/04/09

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受到全球眾多用戶歡迎的Signal，近日發布beta測試版本，不但修復系統錯誤，更加入支援MobileCoin錢包的支付功能，目前該功能僅開放予英國用戶進行測試。

Signal與支付服務供應商

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欄名 : 科技新知

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