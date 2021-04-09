內地居民「來港易」 鋪路通關引活水

港府首度披露將開放邊境，讓內地人可輕易來港，有望引入一點活水提振經濟。特首林鄭月娥透露，內地港人回港免檢疫的「回港易」計劃，不僅將擴展至廣東省和澳門以外，連內地人亦可能分到名額。若這「來港易」大計僅屬單邊通關，未必非常吸引回程北上後仍需隔離的商務客、旅客，但從澳紐經驗可見，只要社區疫情受控，一方解禁終能發展至自由通關。港府可向中央爭取，讓已接種疫苗的內地人士縮短檢疫，為兩地逐漸恢復正常往來奠基鋪路。

爭北上減隔離 增打疫苗誘因

林鄭在立法會表示，國內港人和內地人，俱屬低風險，來港時沒理由有差異待遇，目前容許居粵澳港人持陰性檢測證明下，豁免在港檢疫14天的回港易計劃，將擴至內地其他地方，也會容許內地人申請，成為來港易。

過去7天，全國只有雲南有確診，個別如深圳已有兩個半月沒本土病例。深圳市衞健委上月宣布把入境人士的隔離要求由21日縮至14日時，就毫不諱言當地因為本港疫情波動，有較大的外防輸入壓力。

為了控疫，兩地各有隔離要求，卻大為妨礙人際和經濟交流。回港易去年11月起實施，在今年2月，日均1,363人從廣東或澳門回港，即僅用了每日5,000名額的27.3%，主要原因相信正是回程仍要檢疫。

倘內地暫不放寬規定，來港易未來能令來回隔離的總日數，由28日減半至14天，可能只吸引到商務客，或有其他急務南來人士，有望為本港酒店、零售和飲食等重災行業帶來一點額外消費力，但更依賴遊客的導遊和零售門店等，相信受惠不多。

中港致力推動疫苗接種，惟進度俱未算理想。港府能否向中央和廣東省爭取，先讓已完全接種疫苗的廣東居民，回程只須隔離7日，又或把部分檢疫時間改為家居監測，令打疫苗和來港的誘因能雙雙增加。只要不出亂子，北上後縮短隔離的做法，應可循序漸進擴至其他已打針的港人和內地人。

澳紐免檢通關 航企大幅加班

過去7天，本港有16宗本地個案，內地則早已基本歸零，現況近似連繫同樣密切的澳洲同新西蘭。兩地去年10月已提出旅遊氣泡，只是澳洲疫情一度輕微反彈，近月只能單邊容許新西蘭人免檢入境，澳洲人去新西蘭仍要隔離14天，但澳洲近期成功降至零星感染，兩國本月19日終能恢復雙邊免檢往來，甚至毋須事先打針或檢測。

新西蘭總理阿德恩公布撤限時形容，旅遊氣泡將能刺激經濟復甦，紐航、澳航未幾已宣布大幅增加班次，股價亦水漲船高，新西蘭旅遊局估計澳人今年將貢獻10億紐元（約55億港元）收入。

本港要取信中央，必須盡快像澳洲般再次做到社區大致零感染，當前急務是善用強制檢測和接觸追蹤力，以最快速度，最有力措施，根絕最新屯門或未來可能出現的不明個案。只有當擴大回港易和開通來港易後，均不再出現有港人2月返滬後確診一類例子，中央才可能安心，有條件縮短北上人士的檢疫要求，以至逐步完全恢復通關，為本地經濟注入源源不絕的活水。

責任編輯：張志堂