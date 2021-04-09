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港迪士尼新CEO莫偉庭 深入前綫身體力行

行政人員版 04:00 2021/04/09

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剛過去嘅復活節假期，香港迪士尼樂園人山人海，黛安知道啱啱上任4個月嘅香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（Michael）都落場幫手，親力親為，了解每一part嘅工作，認真抵讚！

Michael連日來身體力行，換上制服走上前綫幫忙，好似喺售票處和門外接待賓客、回答查詢、人流管理等，又喺香港迪士尼樂園酒店化身做酒店行李款待專員，仲喺酒店門外幫忙指揮交通、迎接賓客，更參加在職培訓，了解各部門嘅準備工作，亦都親身同前綫演藝人員一齊工作㖭。

負責指導Michael嘅酒店前堂賓客服務經理黃柏霖（Adrian）話，Michael非常積極又貼地，不斷用廣東話與同事和賓客溝通，好似迎接賓客時會講：「有咩幫到你？」有事要請教同事時仲會講：「唔好意思，阻阻你」、「唔該晒」等，非常親民。

另一位指導員行李部組長李諾夫（Andy）都話，Michael好有耐性同認真地學習每個工作步驟，例如點樣使用行李系統等，佢亦會主動問同事平日工作情況、有何困難等等。Andy記得搬運行李時，Michael仲會關心同事咁講︰「你哋每日搬咁多行李，真係辛苦你哋喇！」真係好窩心。

本文轉載自《晴報

Michael化身做酒店行李款待專員，親力親為幫忙運送行李。

Michael連日來到樂園前綫幫手，被同事形容工作積極又親民。

Michael替賓客拍照。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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