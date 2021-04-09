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一田沙田店櫻花祭 賞櫻打卡購物更優惠

行政人員版 04:00 2021/04/09

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春天係賞櫻季節，今年大家去唔到日韓睇櫻花，但係黛安收到風，一田百貨沙田店即日起至今個月18日，會舉行「一田駅櫻之風景攝影旅」，場內有4個「桜の美景」最適合打卡，參加集印活動仲可以換取總值$110春之賞現金優惠券，好着數呀！

今次4個「桜の美景」分別喺「桜の隧道」、「一田駅」、「花車火車」以及「桜愛寵祭」，分布喺商場1樓同2樓，集齊指定印章即可到1樓顧客服務部換領優惠券，先到先得，換完即止㗎。

大家賞花之餘，仲可以盡情Shopping！因為同期場內有4個主題活動，包括「香港迪士尼樂園限時精品店」、「LEGO Cross Girls限定店」、「一田愛寵祭」及「春季品牌服飾展」。好似迪士尼精品店喺即日至4月12日期間，將發售超過500款迪士尼商品「萌」物，例如全新嘅Duffy與好友Spring into Dance系列，毛公仔、掛袋飾物、頭飾等單品。

另外，一田春季品牌服飾展就最啱換季買新衫，潮着品牌低至3折起發售，例如Levi's「Super Mario」聯乘系列服飾，精選Tee低至$349兩件，好抵買。

本文轉載自《晴報

「一田駅櫻之風景攝影旅」打卡點之一。

香港迪士尼樂園限時精品店有售多款全新產品。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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